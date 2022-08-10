三星一年一度的2022 Galaxy UNPACKED發表會今晚（10日）正式舉行，開場新鮮地以《艾蜜莉在巴黎Emily In Paris》的廣告公司場景打開序幕，今年一口氣推出了4款全新行動裝置產品，包括全新兩款摺疊手機Galaxy Z Fold4及Galaxy Z Flip4，主打加強了相機與續航力之餘，更帶來更多專為摺疊手機而生的功能，另外還有全新的Galaxy Watch5系列，當中更特別推出針對專業、高強度運動市場的Galaxy Watch5 Pro的新產品線，最後還有主打音質提升，以及智慧功能結合的Galaxy Buds2 Pro。

三星全新的Galaxy Z Fold4， 將推出灰綠色、黑色、米色 3色，定價美金1799.99元起（台幣約5萬4100元起），預計8月26日起於特定市場上市，台灣目前上市時間未定。（石智中攝）

三星全新的Galaxy Z Flip4， 將推出石墨黑、紫、粉金、藍 4色，定價美金999.99元起（台幣約3萬55元起），預計8月26日起於特定市場上市，台灣目前上市時間未定。（石智中攝）

今年全新的Galaxy Z Fold4及Galaxy Z Flip4，三星因著自2019年推出摺疊手機以來，在2022年首季就占了全球摺疊智慧手機的74%市占，為了回應使用者的需求，因此在今年的新機上加強了相機與續航力的需求，同時帶來像類筆電的操控方式、封面螢幕也支援更多簡易設定功能，以滿足消費者的期待之餘，也讓大眾再度加深對摺疊手機的認知。

三星全新的Galaxy Z Flip4 在封面螢幕預覽上新增支援實際比例，按兩下即能在封面螢幕看到拍攝全構圖畫面，更首支援人像模式拍攝。（三星提供）

三星全新的Galaxy Z Flip4 提供封面螢幕快手指令再升級，新增更豐富操作選項，不用打開手機即能直接進行更多設定。（三星提供）

全新的Galaxy Z系列，此次在相機上就升級了不少，像Galaxy Z Fold4就直接採用了主打拍攝的S22系列鏡頭組合，更首度支援「AI防手震變焦」功能，當放大至20倍時即會自動開啟，而Galaxy Z Flip4也將後置廣角鏡頭感光元件像素面積由1.4um提升至1.8um，同時在封面螢幕上也能預覽實際比例的拍攝構圖，更首支援人像模式拍攝，兩機也在夜拍上均有大幅度提升，讓摺疊手機也能滿足消費者對拍攝的需求。

三星全新的Galaxy Z Fold4（見圖）及Galaxy Z Flip4，均支援TouchPad可以當作小滑鼠觸控版使用。（三星提供）

另外Galaxy Z系列也在手機打開的Flex模式中，新增了TouchPad功能，在下螢幕能當觸控滑鼠般使用等功能以外，在Galaxy Z Fold4上更帶來全新Taskbar，帶來更直覺、類筆電的使用體驗，連在電量也提升之餘，兩者均支援25W充電，30分鐘即可充滿50%電力，而且轉軸也拿掉了一半的零件，打造更纖薄、輕巧的機身，可是根據使用者需求實際改革的新一代摺疊手機。

三星全新的Galaxy Watch5系列均推出了藍牙與LTE版本，Galaxy Watch5 40mm推出了石墨黑、銀、粉金 3色，44mm則推出了石墨黑、銀、藍 3色，定價為美金279元起（台幣約8380元起）；Galaxy Watch5 Pro則為45mm單一尺寸，共黑、灰 2色，定價為美金449元起（台幣約1萬3490元起），8月26日起於特定市場上市，台灣目前上市時間未定。（石智中攝）

三星全新的Galaxy Watch5 Pro，新增了支援匯入GPX格式的戶外專屬功能，使用者能下載好路線文件到手錶上，以手錶作指向導航。（三星提供）

至於今年的Galaxy Watch5 系列就搭載了Exynos W920 雙核心5奈米處理器，還有升級版的內建三合一BioActive感應器，更均是升級採用了藍寶石玻璃鏡面，錶框採磨砂處理，搭配虛擬錶圈，更能提升耐用度之餘，電力也有所提升，充電速度比上代提升了30%，特別是Galaxy Watch5 Pro，還特別新增了支援匯入GPX格式的戶外專屬功能，使用者能下載好路線文件到手錶上，再以手錶作指向導航，可是針對高強度、戶外運動愛好者所推出的新款。

三星全新的Galaxy Buds2 Pro共推出石墨黑、白、紫 3色，採霧面設計，定價為美金229.99元起（台幣約6910元起），預計將於8月26日起於特定市場上市，台灣目前上市時間未定。（石智中攝）

三星全新的Galaxy Buds2 Pro流暢耳機切換功能，升級後可連接指定型號三星電視。（三星提供）

而全新的Galaxy Buds2 Pro就升級至極致24bit Hi-Fi高保真音質，還有進階的Advanced Inteligent ANC主動降噪功能， 比上一代可隔絕40%噪音以外，更比上代加大2倍的抗風罩，但耳機體積卻縮小了15%，配戴起來更輕巧又舒適，充電盒的電池也從上代Galaxy Buds Pro的472mAh，提升至515mAh，以帶來更長的聆聽體驗。