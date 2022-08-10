16歲就在金馬獎封后的李小璐，有著小周迅的封號，2017年已婚的她和饒舌歌手PG One鬧出夜宿風波，後來更因2019年的親密片外流，與結婚7年的賈乃亮黯然離婚，之後她便較少出現螢光幕，近來她在社群貼出禮佛近照，穿著抹胸裝露出大片美肩和纖細蠻腰，被人指責穿著暴露，觸犯佛門淨地裡的規矩。

李小璐近日到大陸雲南拜佛，穿著露肩抹胸的上身，雙手合十祈福，模樣非常虔誠，她並寫下：「人生中的成見是一座大山，修什麼不如修自己」，不過網友注意力放在她的穿著上，可見李小璐穿著十分清涼，胸前裹胸的布料只有小小一條，又露出蠻腰因此被指不尊重佛寺。

李小璐在抖音放禮佛影片，穿著引來網友辱罵。(圖/李小璐 抖音)

李小璐因露美肩和蠻腰現身寺廟，被大批網友唾罵不檢點。(圖/李小璐 抖音)

有網友紛紛罵道：「佛門聖地請穿著得體一點」、「一直挺喜歡她的，也會覺得穿這身衣服去寺廟不合適」、「既然去了雙手合十之處，這身打扮實在不合適」、「這種地方可以這樣穿」、「公眾人物要注意一下自己的言行」、「佛門前穿好衣服」。

李小璐到雲南禮佛雙手合十禮佛，因穿著暴露問題惹來爭議。(圖/李小璐 抖音)

對此，有當地人就出面解釋道，李小璐的穿著是當地雲南傣族人傳統服飾，它的服飾剪裁是固有設計，滿街女孩都穿成這樣子，喊冤李小璐只是入境隨俗；不過卻有曾到當地旅遊的人說，當地人並不會穿類似服裝進寺廟，尤其女孩子更不得穿抹胸服飾等暴露服裝入內，更不能和情侶做出親熱的動作，引起激烈討論。