林嘉俐與謝祖武演出支持彼此的夫妻唐冬菊、阮弘光。（大愛提供）

葛蕾與林嘉俐飾演姊妹。（大愛提供）

劇中林嘉俐照顧爸爸勾峰。（大愛提供）

最新紀實劇《冬菊沒問題》，由林嘉俐、謝祖武領銜演出，第一集播出收視就直逼同時段戲劇第三名，謝祖武的帥度不減，二十年前校園生活劇的粉絲，二十年後也都當了爸媽，跟著看謝祖武演爸爸。

《冬菊沒問題》第一集描述林嘉俐詮釋的唐冬菊與父親的心結。從小到大唐冬菊與姊姊就飽受爸爸「重男輕女」對待，母親離世前託付唐冬菊要好好照顧爸爸，父女倆人卻在生活磨合中產生更多對立與不諒解，唐冬菊也常把生氣的情緒轉嫁到飾演老公阮弘光的謝祖武身上，甚至還說要跟他離婚。

《冬菊沒問題》劇中談論親子與家庭之間的溝通衝突，林嘉俐認為這些問題難免會發生在每一個家庭，特別是親子問題最難處理。林嘉俐也希望隨著戲劇播出，能讓同樣有溝通困擾的觀眾，透過戲劇找到抒發的管道，跟著唐冬菊或其他劇中的主人翁哭一哭發洩「當你有路走不通，也許看看戲能有出口，或也許就有了轉機」。

林嘉俐跟角色本人像的是熱情跟外放，但私底下林嘉俐不會委曲求全，也不會概括承受接受，不要就會堅決拒絕，不過林嘉俐決定事情時會思考很多、節奏慢，相對上飾演的角色節奏非常快，很多事都一口就答應，這點上差很大。

劇中無論唐冬菊做了什麼爸爸都不能接受，戲劇播出第一集，林嘉俐的好友看了第一集播出，立刻想到自己跟父親也是處於彼此非常不信任的狀態，看完馬上留言給林嘉俐「為什麼第一集就讓我爆哭？」、「一定要追這齣戲」。

現實生活中林嘉俐不常與人發生衝突或有心結，就算心裡有不平衡、不開心，也會保持「佛系」態度去面對處理。曾經工作機運被拿來跟其他藝人比較，林嘉俐選擇繼續走好自己的路，她認為那是對方的思路或誤解，她相信「道不同不相為謀」自己無法改變對方的想法，只有做好自己的事情，相信哪天路走通了就會走在一起。