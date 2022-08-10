女星瑞莎(Larisa)在台灣演藝圈發展多年，2015年她嫁給台灣老公，成為台灣媳婦，而她逐漸淡出演藝圈，近年創立了瑞星韻律體操協會，帶著台灣選手們征戰國際賽事，近期協會舉辦賽事，瑞莎在社群平台曬出多張照片，其中一張瑞莎雙膝跪地，與小選手平視的畫面引起許多網友討論。

瑞莎昨（9日）發文，歡慶協會舉辦的瑞星盃賽事圓滿成功，她表示花好幾個月準備這次活動，邀請了國小年齡的選手們，瑞莎感恩喊話：「我很謝謝所有支持我們的人，你們是我們的動力！我會一樣繼續全心全力加油，盡力給孩子們最好的發展跟環境和機會」。

瑞莎曬出多張現場照片，其中一張照片瑞莎身穿黑色連身衣，雙膝跪地與小選手討論參賽事宜，這樣平視的做法引起許多網友好感，紛紛大讚：「跟孩子溝通，就該站在孩子的高度跟角度，這樣孩子才會願意跟大人對話。瑞莎這個舉動，跟孩子平視是很多大人該學習的地方」、「第一次看到教練調整自己的高度和選手溝通，這是一種非常高貴的態度，向瑞莎致敬，感謝您」、「身教重言教，瑞莎教練真是一位非常有修養的好老師」、「要向您學習，態度與高度」、「依孩子的高度與孩子溝通，讓孩子有被尊重的感覺，很棒！」、「哇！這張好動人呀」、「用這個角度跟小孩說話，有多少老師能做到，小的真的是感動到五體投地啊⋯」、「當她的學生好幸福」。