由臺南市不動產開發商業同業公會、臺南市大台南不動產開發商業同業公會，以及台南市建築經營協會共同舉辦的「2022城市論壇」今(10)日，假臺南晶英酒店二樓大會議廳，邀請產官學界代表，共同針對「智慧建築社區．創造智慧新生活」主題，企圖藉由由智慧科技為出發，探討百年府城如何再蛻變，邁向永續智慧城市。

該座談會由現任台南市地政局局長陳淑美擔任主持人，從現今台南市正在落實的智慧城市範例談起，以六大主軸-環境、交通、生活、市民參與、政府服務、經濟創新，分享台南城市的智慧化工程，其中以人們日常最有感的智慧交通與環境開始，從道路的停車、公園節電運用、工地的安全管理等，緊接著也談到相對隱形的智慧服務，例如保護市民人身財產安全的智慧防汛平台、災害預警等。

陳淑美表示，「一個真正智慧的城市，就是透過數據運用、通訊及科技，來改善城市問題，並讓所有市民享有安居樂業的生活。」

成功大學都市計畫學系教授陳彥仲引言時指出，由全國都市發展國土計畫開始，尋找台南城市發展的可能，其中也特別提及都市建設應在全民可負擔且安全的前提下，去創造安心就業與健康的日常，才有環境永續的快樂可享。陳彥仲提及：「在高齡化社會下，智慧科技是一種兩面的選擇，在選擇智慧化的狀態下，可能會更加安全，但也勢必將自己的某些部分完全交託出去，那應該是要可以被選擇的。」

長期研究與推廣新建築技術檢測的財團法人台灣建築中心專案經理陳文洲，也在該論壇分享如何創造智慧新生活的策略與案例進行分享，其中也特別說明針對既有建築物如何智慧化的思考。陳文洲說，「台灣建築中心擔任產官學合作的橋梁，因此需要多方思維才能真正導入智慧於建築。」除了硬體到位，也需要考量當前極端氣候、高齡化社會所造成的影響。

針對大台南地區，陳文洲說明大台南地區的智慧建築佔總數的7％，且多數為私有建築自發性申請認證，也成為台南的建築創造高品質與獨特性的標準。而針對不同主題的智慧建築，都需要多方考量，例如學校的節能、住宅的健康便利，種種都是希望如何能讓建築能與智慧地融入生活。

政治大學地政系退休教授；同時也是房地產領域的研究專家張金鶚則以學者和消費者的角度切開另一條討論，一開場就提到自己Long Stay台南半年的故事，他認為台南就是個幸福快樂的城市！張金鶚以「智慧生活城市與住房自由」為主題，著重於對生活的討論，他認為智慧科技始終來自人性，買房的需求來自於如何審視自己的生活。

張金鶚並結合了個人的生活體悟，以及針對房地產領域長時間的研究經驗，盼能更直接與產業界產生共感。他認為不同階段的人生；需有不同的居住需求，而不同的對象也必須有不同的考量。

以多元的以房養老觀念， 張金鶚談論住房選擇的五大元素，強調落實智慧生活從自己創造的思維。另外，針對智慧城市他強調「如果只有建築本體有智慧，但使用的人卻沒有智慧生活的態度，那麼再多再好的智慧科技，也無法真正落實在生活裡。」