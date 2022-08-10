證交所今（10）日召開上市審議委員會，審議通過圓裕（6835）上市案。

圓裕主要業務為軟性印刷線路板（FPC）及連接線組（WIRE Harness），申請上市時資本額6.02億元，董事長為張志中、總經理杜淑敏，輔導上市承銷商為台新證。

在獲利表現方面，圓裕108～110年稅前純益各為：2.189億元、2.2億元、1.88億元，今（111）年上半年1.72億元；每股稅後盈餘（EPS）各為2.86元、2.99元、2.72元、2.26元。