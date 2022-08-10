智庫專家9日指出，美國在全球的武力投射能力讓中國大陸相形見絀，但由於共軍已在台海區域準備多年，加上美國海空軍戰機航程不足、後勤挑戰艱鉅等，讓大陸「唯一能打敗美軍的辦法」，就是美國武力介入台海戰爭，並「愚蠢地」正面槓上共軍「反介入／區域拒止」（A2AD）武力。

曾4次部署至戰區的退役美國陸軍中校、華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）資深研究員戴維斯（Daniel L. Davis）投書分析網站「1945」表示，美軍的傳統作戰能力確實仍領先全球，絕對有能力保護本國人民免受外來威脅，武力投射能力讓中國大陸海空軍「相形見絀」。

但戴維斯指出，此情況僅適用於台海以外的其他區域，因為在1995至1996年台海危機期間，美國多次派遣航空母艦戰鬥群嚇阻中國大陸，讓其展開了長達數十年的一系列建軍計畫，透過陸基飛彈、空射飛彈、戰機、轟炸機、水面作戰艦艇、潛艦、水雷等多層次火力，打造旨在對抗「外部干預」的A2AD體系。雖然美軍持續發展相關反制能力，卻從未在實際戰鬥中獲得全面性驗證。

另外，美國海軍和空軍現役的戰術戰機作戰半徑不足，如F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）最多能攻擊約800公里外的目標，但東風26反艦彈道飛彈的射程卻接近4000公里，讓美軍資產可能在增援台灣前便折損。

戴維斯還表示，在1991年波斯灣戰爭和2003年美伊戰爭時，美軍皆事先耗費約6個月的時間建立龐大後勤體系，才有辦法支撐與本土距離遙遠的大規模軍事行動；故各地美軍艦隊雖僅須2至3週便能馳援台海，但在後勤能量不足之下，其最多只能在當地持續戰鬥1至2週，續戰力無法與在本土周邊作戰的共軍相比。

加上大陸A2AD威脅在愈接近台灣時愈大，即使美軍能提供遠程火力支援，也很難在地面作戰中直接協助台灣。因此戴維斯警告，中國大陸「唯一能打敗美軍的辦法」，就是美國武力介入台海戰爭，並「愚蠢地」正面槓上共軍A2AD武力；強調若在缺乏充分準備下投入戰鬥，美軍將面臨慘敗的風險。