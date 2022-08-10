【志耕氣象報報】輕颱木蘭向北! 東南部水氣多午後大雨│中視晚間氣象 20220810

今日入夜後台南、高雄降雨猛烈，傳出不少淹水災情，而第8號颱風「米雷」預計最快明（11）日生成，有望和第7號颱風「木蘭」形成雙颱共舞，氣象局指出，兩個颱風皆對台灣本島沒有直接影響，不過明日各地仍有零星降雨，尤其嘉義以南的平地降雨機率高，部分沿海地區要慎防局部淹水及海水倒灌。

氣象局指出，明日天氣與今天類似，各地大多為多雲到晴，主要留意午後西半部及各山區的雷陣雨，容易出現短延時強降雨，尤其嘉義以南的平地降雨機率較高，另外，東南部及恆春半島有零星降雨，清晨西半部沿海也可能有降雨出現，不過雨勢偏小且短暫。

明日午後西半部及各山區容易出現短延時強降雨，尤其嘉義以南平地降雨機率高。（圖／擷取自中央氣象局官網）

溫度方面，各地高溫為33至35度，氣象局針對3縣市發佈高溫資訊，台東縣為紅色燈號，恐出現38度極端高溫，宜蘭縣、花蓮縣則為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，未來一周台灣大致都在太平洋高壓邊緣，明日到下周一清晨（8/11-8/15）西半部沿海有局部短暫陣雨，特別提醒，周日（8/14）午後西半部地區降雨時間長、雨勢較大。

而明日到下周一桃園以北及嘉義、北台南沿海適逢「年度大潮」，桃園以北、嘉義以南沿海低窪地區要特別留意海水倒灌和局部淹水的狀況。