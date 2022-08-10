昨台大認定桃園市長參選人林智堅論文抄襲情節嚴重，今（10）日身兼民進黨黨主席的蔡英文總統下令全黨力挺、捍衛清白。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今晚在臉書怒嗆，蔡英文是昏聵總統，這就是民進黨集體墮落，這齣「全黨救一人、一人毀全黨」鬧劇，必將為「討厭民進黨」敲下驚人響鐘！

柯志恩表示，民進黨內除少數說真話者，很多檯面政治人物仍堅持「護堅」到底，尤其蔡英文居然以總統和黨主席之尊，下令要全體黨公職團結一致，要「相信」自己的同志。她直批，是毫無羞恥、厚顏硬抝、黑白顛倒的言論。

「相信全國只要讀過書、寫過論文的人都要怒了！」柯志恩認為，只要稍具道德感的販夫走卒，都無法接受一個政黨和其檯面人物，可不顧是非對錯，企圖以狡辯蠻幹、一手遮天，妄想以政治凌駕學術，期能掩盡天下人的耳目，說到底，這是民進黨集體的墮落！

柯志恩重砲狂轟，難道是靠總統張嘴喊話就可以證明沒有抄襲與欺騙嗎？請問總統是具有超能力的先知還是神棍，還是獨裁帝制的女皇，憑其意旨就可以斷定林智堅的清白、就可決定論文的真偽、甚至可以力抗台大學術倫理審定會的決議？

柯志恩怒嗆，如此行徑無異要全黨公職和台大及所有學術界公然對決，甚至想要挑戰全體國人的智商與底線！難道為了一個「小英男孩」，竟要瘋狂地「袒護」，而毫無理性、羞恥與理智嗎？

「為『護堅』讓全黨被天下唾棄恥笑，值得嗎？」柯志恩不禁感慨說，過去民進黨在威權時期所追求「寧鳴而死」的道德勇氣究竟何去了呢？為何民智已開的民主時代，民進黨人看到蔡英文「護堅」的荒唐行為，竟連說「不」的勇氣都蕩然無存！

柯志恩說，接下來就睜大眼睛仔細看看，蔡總統一聲令下，有多少其黨的政治人物會站出來「團結挺堅」？尤其是台大畢業和學者出身的民進黨人，誰還昧著良心把學術倫理踩在腳底蹂躪！誰還為迎合當權者的昏聵意旨，可以罔顧天下人的非議，自甘做逐臭之夫！