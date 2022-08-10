桃園1名印尼籍看護小芳（化名）3年前來台工作後，遭雇主多次性侵，雇主威脅她若不從，就把她送回國，她想到家鄉有3個孩子要養且負債，只能隱忍接受，慘遭性侵4次，最後在同鄉協助下，偷偷把對方惡行錄下才報警提告，法院依4個性交罪合併判有期徒刑7年，可上訴。

判決書指出，男子的妻子在3年前透過仲介聘僱印尼籍女子小芳擔任看護，負責照顧男子的兒子，並與男子同住在桃園龍潭區的住處，但男子常趁無旁人在場時，在同年年9月至隔年1月間，不顧小芳已明示拒絕，小芳以手推開抗拒後，仍遭男子撫摸胸部，以手指插入陰道。

過程中男子還威脅小芳，過將此事若告知其他人，將立即將她送回印尼，小芳考量到家鄉還有3個孩子要養且尚有負債，一再忍受男子侵害，男子之後更變本加厲再度侵犯共4次；小芳最後尋求友人幫助，聽從建議偷偷錄下男子行為，並以此提告。

男子事後辯稱小芳曾說要當他女友，坦承2人有摟抱摸胸，但否認有威脅對方，認為是小芳不滿他過年紅包太少、工作辛苦才汙衊他；但法官認為，小芳提供的影像中確實有2人摟抱畫面，不認為小芳會賠上自己名節，用遭性侵汙衊雇主，最後依強制性交罪4罪判處3年6月，應執行7年，全案可上訴。