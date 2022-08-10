台大9日上午召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲的論文審定結果，確認內容多處嚴重抄襲，撤銷其碩士學位。台大醫學院畢業的醫師沈政男認為，民進黨接下來將會拼命做民調，而如果仍有贏面，就不會換人；他也嚴正告誡政客：「不要染指大學自主與學術獨立」！

沈政男在臉書指出，林智堅被台大判定抄襲後說：「不管有沒有學位，都不影響選舉」，顯然民進黨也是認為如此。2018，台大拔管事件鬧得民意沸騰，民進黨還是決定硬幹，反正選票是王道，只要選舉這關過了，管他大學自主與學術獨立。

沈政男直言，後來管中閔為什麼可以就任台大校長？就因為2018年底的地方選舉，民進黨大敗了。

「現在看起來，頗有歷史重演的味道」，沈政男推測，論文事件對林智堅的選情有何影響？民進黨接下來將會拼命做民調，而如果仍有贏面，就不會換人。

沈政男強調，管中閔最終還是堅持下來，當上台大校長，這件事代表嚴正告誡政客：「不要染指大學自主與學術獨立」！