美國「議長訪台牌」食髓知味？美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，除了觸怒中共發動演習包圍台灣外，也牽動美國11月國會期中選舉。前立委郭正亮今(10日)在《頭條開講》節目中推測，美國共和黨操作抗中牌與民主黨搶票，如果順利取得眾議院多數席次，明年將仿照裴洛西打出「議長訪台牌」，連總統候選人都可能訪台，而拜登為了對抗也會鋌而走險打抗中牌，他形容：「那事情就多了！」。

「你應該要擔心的是齁，明年吶！」郭正亮表示，「11月8日選完很可能共和黨會多數嘛，明年共和黨的議長就要訪台灣吶！一定訪台灣，因為他要選舉，所以它的總統候選人搞不好...也會來喔！我跟你講，只要有個樣子的總統候選人，都會想訪台灣，因為可以凸顯反中的色彩」

主持人周玉琴舉易普索民調指出，受訪選民對經濟、犯罪、通膨、移民等7項議題，都看好共和黨較有能力解決，看似期望改朝換代？郭正亮說，「這個當然是民主黨的悲哀啦，就是說，拜登你才當選1年多，你的執政能力就被人家看破手腳，沒有期待值了啦！這個很麻煩啦。」

「目前，大概百分之九十的人都認為會政黨輪替，國會，老百姓都這樣認為。」郭正亮指出，「大概民主黨的也有將近五十幾(%)，也認為會政黨輪替，不看好，這個很麻煩啦。其實民主黨有一個很大的問題恐怕長期無解，就是即使給你多數，你自己都要搞半天才能整合起來。」

郭正亮強調，「事實上美國《晶片法》跟這個《通膨降低法》，你看搞了多久才搞出最後的投票，我看最後推動的因素也不是拜登多強，都是用中國威脅啦！所以今天《金融時報》寫了一篇文章，我就看得莫名其妙，它說『拜登竟然在國會立法，他的成就超過川普跟歐巴馬』。」周玉琴問：「有嗎？」郭正亮：「這兩個法案都非常大！等於是美國有史以來對綠能最大的法案通過了，對晶片也終於有產業政策，這兩個味道。」

「這個都是很困難的法案！」郭正亮說，「那他們就奇怪說，拜登民調那麼低，怎麼會過咧？那這個作者就是，他根本就忘了，現在共和黨跟民主黨，共同反中的能量超過九成耶，在歐巴馬時代哪有這個能量？」周玉琴：「所以今年11月的期中選舉？」郭正亮：「主題還是反中啊，明年更嚴重；因為明年如果拜登跛腳，然後國會不是在他手上，那共和黨就控制內政嘛，那拜登還能玩什麼？他就只能玩外交跟軍事了啊！」

郭正亮表示，「經濟他已經不能掌握了啊，因為他已經沒有過半了，因為經濟預算一定要國會通過，所以他已經不能主導了；總統能主導的是外交跟軍事嘛，那如果你要控制內政，國會一定要有多數。我們是擔心他明年鋌而走險啦，那事情就多了！」周玉琴：「抗中的部分？」郭正亮：「當然啦！因為共和黨可能也玩這個啊，我剛剛不是說議長可能又要訪問台灣？」。