受進口車延遲到港影響，豪華車經銷商汎德永業（2247）自結7月合併營收33.2億元，年減5.90％；累計前七月合併營收258.2億元，年減0.15％。

汎德永業解釋，受到晶片短缺與船運時程影響，致7月到港車數較6月減少，然目前主要銷售的兩大品牌BMW、保時捷（Porsche）銷售熱度不減，訂單需求強勁，且從下半年預計到港車數來看，總計今年兩品牌交車數仍將優於去年，新車銷售動能無虞。

汎德永業表示，BMW重磅電動車預計於下半年大量到港，包括，BMW純電四門轎跑i4 eDrive40、i4 M50，及全新豪華純電休旅iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50旗艦版等，預計將能滿足先前所遞延訂單。此外，電動車生力軍豪華旗艦i7 xDrive60日前也已啟動線上預接單銷售，預計第四季將可正式在台發表，明年陸續抵港交車，以目前預收單相當火熱情況來看，汎德永業也將持續與品牌總代理確認交車時程並爭取更多新車配額，以滿足市場對於豪華進口電動車的需求。

汎德永業進一步指出，今年是BMW全新產品線最為強勢的一年，除了電動車產品陣容外，7月甫發表的X6 xDrive40i M Sport鉑金版，及預計於8月中旬發布的X2 Edition GoldPlay，年底前將上市的全新世代7系列735i、740i、和豪華旗艦電動房車i7 xDrive60等，產品陣容的擴展可望進一步強化業績表現。

而保時捷近日同步推出多款新車，包括全新世代911 GT3 RS及718 GT4 RS等，依目前預收單熱烈的情況來看，汎德永業對下半年營運保持審慎樂觀看法。