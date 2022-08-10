大陸央視新聞10日報導，中國國務委員兼外交部長王毅近日在與蒙古國、韓國、尼泊爾外長接觸中，針對台海局勢新動向，闡明了中方的立場，指出裴洛西訪台，已被證實是一場徹頭徹尾的政治挑釁，也是一場徹頭徹尾的政治鬧劇。還提出警惕美國不甘心失敗、警惕台獨勢力誤判形勢、警惕一些國家政治人物罔顧是非，跟風炒作等「三個警惕」。

王毅說，台海形勢目前還在發展，尤其要警惕三個危險動向：一是警惕美國不甘心失敗，糾集一些夥計拱火澆油，加大地區軍事部署，推動形勢進一步升級，圖謀製造新的更大危機。

二是警惕台獨勢力誤判形勢，不自量力，繼續加緊內外勾連，在分裂國家和民族的道路上一意孤行，越走越遠。

三是警惕一些國家的政治人物罔顧是非，跟風炒作，甚至企圖藉機效仿，進行政治表演，謀取政治私利。這將嚴重破壞與中國交往的政治基礎，嚴重衝擊聯合國憲章和二戰後國際體系。