泰國央行10日把基準利率調升1碼至0.75％符合市場預期，為2018年12月以來首次升息。央行表示沒必要繼續執行之前為因應新冠疫情而採取的極寬鬆貨幣政策，儘管高通膨情況會持續一段時間，但預期經濟在年底前將回到疫前水準。