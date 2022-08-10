近四年首次升息 泰國央行10日調升1碼 21:532022/08/10 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國央行10日把基準利率調升1碼至0.75％符合市場預期，為2018年12月以來首次升息。央行表示沒必要繼續執行之前為因應新冠疫情而採取的極寬鬆貨幣政策，儘管高通膨情況會持續一段時間，但預期經濟在年底前將回到疫前水準。 菲律賓第二季經濟成長7.4％ 8月擬升息兩碼 《國際經濟》睽違3年多 泰終於升息 美企第二季財報 資訊科技、健康照護、地產獲利優於預期比例高 #泰國央行 #調升 #升息 #基準利率 #碼至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本周出爐 聯準會9月再升3碼？緊盯7月CPI報告 04:102022/08/07 財經要聞 國銀上半年增貸1.74兆 創高 04:102022/08/10 金融．稅務 全球掀升息風 公股銀看好歐美、新南向獲利 04:102022/08/08 金融．稅務 補漲行情啟動 數位基建基金搶搭！ 15:332022/08/10 財經 匯率期貨趨勢專欄－挾升息利多 美元短線續強 04:102022/08/10 證券．權證 《國際經濟》升息後遺症 Q2菲GDP不優 16:192022/08/09 財經 升息循環投資利器 中信特選金融ETF今盛大開募 18:252022/08/10 財經 美7月CPI增速估放緩 美元指數應聲走低 04:102022/08/10 財經要聞 《其他電子》鴻海Q3營收維穩 全年展望調升 16:112022/08/10 財經 美國通膨預期放緩 Fed升息力道可望收斂 21:472022/08/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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