籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）對老闆蔡崇信拋出「二選一」的難題之後，美媒ESPN球評傑威廉斯（(Jay Williams）在節目上分析，杜蘭特其實沒什麼可威脅老闆的籌碼，因為他不相信杜蘭特會擺爛，蔡崇信不應該被杜蘭特牽著鼻子走。

「只是因為你下了最後通牒，不表示我就必須聽從。我認為杜蘭特在唬人，如果我是蔡崇信，我不會照他的話去做。畢竟杜蘭特是深愛籃球的，我有點好奇他為了轉隊會抗拒到什麼程度。我會設法與總教練納許（Steve Nash）找到中間地帶，嗨，我們用商量的方式來解決吧。」

傑威廉斯指出，籃網賣掉杜蘭特是會吃虧的，因為他們很難在市場上換回同等的資源。如果最後留下杜蘭特，再找納許談清楚，這仍然是一支可以爭冠的隊伍。「你不能完全都聽球員的，這之間應該還有商量的餘地，你必須去找出來。」

去年初哈登（James Harden）鬧脾氣從火箭轉來籃網，今年季中又轉去七六人，換來另一個脾氣更彆扭的班西蒙斯（Ben Simmons）。西蒙斯對抗球團的方式是拒絕上場，練球時穿著長褲，手機插在口袋裡，辯稱自己心理健康有問題，球團罰他薪水，他就提出申訴，用各種花樣折磨管理層。如果杜蘭特的要求未被籃網接受，很難想像他會學西蒙斯這樣無下限的耍賴。