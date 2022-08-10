女星鞠婧禕從出道就以盛世美顏，被外界封為「4千年一遇美女」，凡是有新作品或出席各大活動，總會掀起討論或是造成新一波穿搭模仿潮，原本專注在演戲工作上，今年2月驚喜發布新歌《0.2s》獲得好評；近日鞠婧禕分享夏日休閒美照，被網友注意到她似乎瘦過頭，驚見排骨胸不禁擔憂她身體狀況。

鞠婧禕離開女團「SNH48」單飛後，代言廣告和戲劇演出機會不斷，曾以網路劇《如意芳霏》演技受肯定，今年又接下萬眾矚目的電視劇《仙劍奇俠傳4》女主角，讓粉絲都相當期待；鞠婧禕今（10日）在微博分享「庫存」美照，多張穿著牛仔套裝在戶外的休閒模樣，還是一如既往的美麗動人。

鞠婧禕疑似瘦過頭，驚見排骨胸。(圖/ 摘自鞠婧禕微博)

而鞠婧禕過去在一些典禮穿禮服時，被發現雖然身材纖細，但上圍還是挺豐滿，但眼尖網友注意到，鞠婧禕這系列美照衣服顯得比較不合身，其中一張她坐在路邊，上圍更是洩了氣一樣，變成清楚看到線條的排骨胸，不免讓粉絲擔心她是不是瘦過頭，驚呼「女神要注意身體啊」。

電視劇《仙劍奇俠傳》多次翻拍，2005年由胡歌和劉亦菲主演的版本，至今無疑是觀眾心中的經典，而去年傳出《仙劍4》開拍，找來「4千年一遇美女」鞠婧禕和鮮肉男星陳哲遠，但網友普遍不看好。