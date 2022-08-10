民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大認定論文抄襲，撤銷碩士學位，同樣身為台大校友的精神科醫師沈政男指出，涉案的3個人的論文，點出「先出版先贏」原則，而審定結果不僅是「管爺」的復仇，更是嚴正告誡政客「不要染指大學自主與學術獨立」。

沈政男指出，陳明通、余正煌與林智堅三篇，都有類似之處，也就是分析候選人支持度的來源，比如政治、社會或個人特質，統計方法則是使用羅吉斯回歸分析，這是三篇共通之處。陳明通另外分析了柯文哲支持度與林智堅支持的相關性，而且運用了複層次非線性迴歸分析。

沈政男直言，余正煌與林智堅的研究架構相當類似，絕對不是獨立創作，這是肯定的，問題是孰先孰後提出架構，必須有充分證據；林智堅的證據是一封陳明通回覆給他的電郵，但這樣能不能證明他就是研究架構的原創者，台大的回答是否定的。

沈政男分析，內文的部分，顯然林智堅參考了余正煌的論文，並且把可用之處加以改寫，用在自己的內文，而余正煌的論文早了幾個月交給校方，等於先行出版，當然後來的林智堅就必須解釋為何內文如此雷同了。

沈政男指出，《著作權法》規定，著作權始於著作完成之時，而什麼叫著作完成？研究架構初稿，算不算？當然算！你隨便寫幾句話，如果你認為是著作，就是了，只是沒人會理你。

他指出，初稿當然是著作，但你要證明別人抄襲你，並不容易，因為沒有一個可信的第三者認證機制。林智堅其實可以提告，向法官證明別人抄襲了他的初稿，但他應該也知道並不容易；至於已出版的定稿就不一樣了，因為白紙黑字印了出來，押了日期，先來後到，非常清楚，而這也是研究與創作領域公認的「先出版先贏」原則。

沈政男表示，林智堅被台大判定抄襲後說，「不管有沒有學位，都不影響選舉」，顯然民進黨也是認為如此。2018年台大拔管事件鬧得民意沸騰，民進黨還是決定硬幹，反正選票是王道，只要選舉這關過了，管他大學自主與學術獨立。

沈政男分析，後來管中閔為什麼可以就任台大校長，就因為2018年底的地方選舉，民進黨大敗了，現在看起來，頗有歷史重演的味道；論文事件對林智堅的選情有何影響，民進黨接下來將會拚命做民調，而如果仍有贏面，就不會換人。

沈政男說，不管如何，管爺當年受盡欺凌侮辱，最終還是堅持下來，當上了台大校長，現在看起來是價值連城，他如今可以一吐怨氣，這不只是個人的復仇，也是再一次嚴正告誡政客：不要染指大學自主與學術獨立。