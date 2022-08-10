論文案勿雙重標準！民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，昨(9日)經台大核定後撤銷其國發所碩士學位；但前副總統陳建仁卻「挺堅」表示，台大發表結論很突然，希望未來能還林智堅清白；對此，前台北市議員、國民黨革實院長羅智強舉高雄市議員拿李眉蓁的案例來對照，中山大學30天與台大34天，審議程序正常無誤；他呼籲民進黨勿雙重標準，為了林智堅而把台大踩在腳下。

羅智強今(10日)在臉書表示，民進黨發出聲明，攻擊台灣大學，甚至陳建仁以前副總統、中研院院士之尊，也跳下來詆毀台大「結論太突然」。他形容，這個套路就像網軍攻擊大阪處「黨國餘孽」、抹紅陳培哲院士、PTT一樣，任何膽敢質疑民進黨執政的，都會變成民進黨的敵人。

但陳建仁說「台大結論太突然」，羅智強指出，「我們拿李眉蓁的案例來對照一下」：2020年7月20日，李眉蓁被檢舉論文抄襲，2日後中山大學校長鄭英耀表示，將對「老師疏忽」進行教評會檢討（蘇宏達內部信認為「醜聞」是16日後）。4日後，中山大學初步認為李眉蓁論文內容「與他人著作高度相似」（台大無）。30日後，中山大學正式撤銷李眉蓁學位（台大是34日後撤銷林智堅學位）。

羅智強給出結論：「可見台大審議論文的程序，跟中山大學是一致的。」他質疑，那麼國民黨可以尊重中山大學，為什麼民進黨不能尊重台灣大學？台大是民進黨蔡英文、蘇貞昌、鄭文燦等人的母校，民進黨卻為了一個林智堅，要把台大踩在腳下。2018年是「拒投民進黨，台大有校長」；2022年是「拒投民進黨，一起護台大」。

前行政院長、國民黨台北市長參選人張善政來留言回覆：「為了一次的選舉利益而去傷害台大，民進黨真的應該要多想想。」羅智強回說，「院長很遺憾，最後還是只有選票能制衡民進黨。」網友也表示，「意料之中，塔綠班必定會報復台大，全民應該集體來捍衛台大尊嚴和立場」、「還好台大的論文並非廉價或無價值」、「民進黨不要再鬧了，挺台大，拒投民進黨」、「台大守住公平正義、守住公信力，台大真棒！」。