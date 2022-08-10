桃園市議員舒翠玲10日踢爆，捷運工程局某高階主管，去年11月18日和廠商餐敘時，酒後涉嫌對女工程師伸鹹豬手，該女向公司反映卻被要求息事寧人，她含淚辭職後向家防中心陳情，豈料又被轉回捷工局，泣訴是官官相護，也覺得被當酒店小姐，任市府高官挑選下手。

捷工局強調，6月23日經家防中心函轉性騷擾申訴書後，立即成立性騷擾調查小組，同時邀請捷工局政風室及外聘律師協同調查，以公平、公正態度秉公處理，並將當事人調離現職，靜候調查，目前尚處於調查階段中，若該員工確涉性騷擾，將依規定處置，絕不會姑息。

「如果一個男生用手摸著妳的背，從肩膀摸到腰、再摸到屁股，妳拍掉後他又再從妳的膝蓋沿著大腿內側往上摸，最後再把妳拉入懷裡要妳親他，這樣是不是性騷擾？」舒翠玲10日在捷運工程局、法務局工作報告時，詢問法務局長周春櫻，直指捷工局去年11月18日隨同廠商進行工程參訪，結束後一行人在桃園區一間餐廳餐敘，捷工局一名高官涉嫌酒後對廠商女性工程師上下其手。

舒翠玲說，該名高階主管過去在其他單位時，就曾被控涉嫌接受廠商性招待，被記大過、從副處長降調為簡任技正，結果到了捷工局仍故態復萌，讓女工程師泣訴：「我們的工作是工程顧問，但是桃園市政府官員卻把我們當成酒店小姐，一副出錢業主就可以當成尋歡客一樣，所有廠商女性員工可以任他挑選下手。」

舒翠玲說，該名高官位高權重，女員工的公司受迫機關權勢，選擇息事寧人，她感嘆沒人有道德勇氣維護正義，3月底離職，6月向家防中心申訴，豈料申訴案竟轉回捷工局，「根本是官官相護！為什麼捷工局不迴避交由第3方公正單位調查？」

舒翠玲更說，該名高官8月從工程部門高階主管調到行政部門高階主管，痛批：「是變相升官，還是鼓勵性騷？可以這樣幹嗎？」怒斥市府汙辱女性、目無法紀、官箴不彰、縱容屬下。

捷工局長陳文德坦言案發當天餐會有到場，但去一下就走了，不記得有多少同仁參加，強調接獲申訴立即啟動調查，也有政風室及外聘律師協同，且也把同仁調離現職、靜候調查，重申不能未審先判，但若真的有性騷擾情事，絕不姑息。