民進黨桃園市長參選人林智堅的台大碩士論文被台大認定抄襲，並且被撤銷學位，國民黨高雄市議員參選人白喬茵回憶，當時高雄市長補選，國民黨深陷論文風暴，而江啟臣教他們要勇敢、堅持誠信，對比之下，如今的林智堅又是何等怯懦！

白喬茵在臉書指出，當時高雄市長補選，國民黨深陷論文風暴，內部人馬原本對此事意見紛陳，因為距離投票只剩20多天，有人認為道歉可能是棄守戰場，但是當初的黨主席江啟臣，堅持誠信是政治人物最重要的資產，定調「公開道歉、放棄學位」，候選人也勇敢負責道歉。

白喬茵直言，當時褒貶不一，如今卻證實無比正確，對照當時候選人面對風暴的勇敢，如今的林智堅又是何等怯懦！兩年前的江啟臣救起今天的國民黨，也讓今天集體說謊的民進黨顯得更不堪。

國民黨高雄市議員參選人白喬茵。（取自臉書）

白喬茵強調，雖然市長補選一役艱苦萬分，但候選人一張張的選票結果，卻是誠信和專業換來，不是騙來的！用騙的速度很快，可是不道德，不道德的政治人物在治理城市時會道德嗎？在面臨利益和良心的抉擇時會道德嗎？把選票看得比誠信重要的政治人物是個人問題，但當整個黨還樂此不疲的相繼護航絕對就是國家的災難了。

白喬茵最後說，對比蔡英文對林智堅說的那句「辛苦了」，真心感謝當初的江啟臣教年輕人要勇敢，這不是贏選票的價值，但這是做人的價值。