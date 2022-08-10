男子不滿遭按喇叭，竟沿路急煞逼停聯結車，甚至要求停在路肩理論，白衣男子下車後還拿出鐵棒朝聯結車敲打並不斷叫囂怒罵。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

國道一號南下安定路段昨（9日）下午2點發生1輛聯結車朝前方車輛按喇叭後，對方駕駛心生不滿竟沿路急煞逼停，並要求停在路肩理論，男駕駛下車後拿出鐵棒朝聯結車敲打並不斷叫囂怒罵，影片曝光後警方已將人帶回調查，將依妨害自由、毀損、公共危險罪等罪函送法辦。

臉書「記者爆料網」曝光影片，聯結車駕駛疑似先在路上對白車按喇叭，引來對方不滿，對方駕駛竟在前方一路蛇行、驟然減速逼停，還伸出手要求停路肩，白車駕駛下車後還從駕駛座拿出鐵棒作勢揮打並叫囂，導致聯結車的車牌、副駕駛座玻璃受損，男子不斷拿鐵棒罵髒話，同車女子也站在路邊不制止行為。

男子不滿遭按喇叭，竟沿路急煞逼停聯結車，甚至要求停在路肩理論，白衣男子下車後還拿出鐵棒朝聯結車敲打並不斷叫囂怒罵。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

據悉事件發生在國道一號南下309.6公里安定路段9日下午2點多，52歲的聯結車呂姓駕駛因認為前方白色轎車車速太慢，按喇叭提醒後引來對方蘇姓男子（37歲）不滿，導致蘇男出現報復舉動，一路變換車道、驟然減速，逼迫聯結車駕駛下車理論，更一度持鐵棒砸車，造成聯結車車牌、駕駛座玻璃毀損。

警方獲報後前往現場，將人帶回調查，詢問後依照妨害自由、毀損、公共危險罪等罪，將蘇男函送法辦，詳細狀況為何仍待釐清。