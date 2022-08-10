資深藝人澎恰恰2020年投資拍電影失敗，積欠2.4億巨債宣布破產，更傳出房子被人查封，找來台商金主林秉文協商，近幾年來積極賺錢還款，近期更投入八點檔《一家團圓》的拍攝，不料因年紀已大加上體力衰退，今(10日)在臉書透露犯了40年來闖蕩演藝圈的大凸槌，讓在場工作人員嚇到，也引來網友的關心。

澎恰恰在FB發文透露，最近犯了進入演藝圈40年來的大凸槌，表示自己在正式錄影中竟然睡著，而且口中還一邊唸著旁白，「天哪！嚇壞了現場所有人員，咖啡、茶紛紛上來」，盼能幫助他提起精神，這次罕見出包也讓他自嘲「還好不需要救護車」，感嘆真是年紀大了，隨後還在攝影棚，自拍曬出一張大苦瓜臉。

為此，澎恰恰也解釋道，拍戲工作環境勞累，他昨晚更只睡3個鐘頭，再加上今天剛好戲份又比較多，所以才會不小心睡著。不少網友們看見後，替他感到心疼：「再忙也要注意身體健康」、「投資健康是最重要的」、「要好好的照顧自己別太累了」、「要保重啊！睡眠很重要」、「留得青山在～不怕沒材燒！」

事實上，澎恰恰近來工作滿檔，除了原有的主持工作，更時隔12年再次出演八點檔，在《一家團圓》中飾演一位熱情里長伯，演藝歷練豐富的他，一出場就掀起各界話題的討論，日前他曾接受訪問，透露會決定接演台8，便是為了加速還債的進度，並盼望能早日解決掉債務問題。