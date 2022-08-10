樂天桃猿10日繼續作客新莊，黃子鵬繳出7局無失分好投，率隊以3比0擊敗富邦悍將，其中勝負關鍵在2局下黃子鵬與二壘手關鍵牽制抓到壘上跑者，黃子鵬賽後笑著說：「是跟隊友心有靈犀啦！」

此役兩隊先發投手都展現壓制力，2局下富邦錯過開局就攻佔二壘的得分機會，戴培峰、辛元旭連續吞K，黃子鵬與二壘手展現好默契，把二壘的跑者牽制出局。3局上桃猿同樣用二壘安打開啟攻勢，結局卻是兩樣情，也讓富邦范米特雖繳出8局失2分的優質先發，卻苦吞第12敗。

關鍵牽制成為勝負分水嶺，黃子鵬賽後笑說是與隊友「心有靈犀」，「棒球就是這樣，很奇怪的氣勢，只要局面控制下來就會轉移到別人身上，尤其現在幾乎都是低比分比賽，就看誰的錯誤率比較少。」

總教練曾豪駒認為，范米特對戰桃猿其實展現不錯的壓制力，要從他身上大量取分並不容易，他也點出能夠取勝的關鍵，在於球員基本功都能執行得很好，「像是第1分張閔勛成功推進，成晉9局的執行力，後來（陳）俊秀代打也建功，每個人都在為這場比賽盡心力，這場比賽是大家一起贏下來的。」