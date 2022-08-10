民進黨桃市長參選人林智堅論文抄襲案，網路吹起「台大是中共同路人」風向，民進黨議員王世堅曾呼籲別挑戰社會的智慧，如今也灰心嘆「大家一起當中共同路人」，台北市副市長黃珊珊不禁在臉書替王世堅喊冤，表示從來沒想過，一個堅守台灣價值、為民進黨付出這麼多年的他，有一天也會被說成「中共同路人」，民進黨的良心之聲，竟也成為被出征對象。

黃珊珊表示，執政黨黨意至上，全黨救一人，集體盲目護航，無法容忍半點質疑聲浪，林濁水，王世堅，這些民進黨內的良心之聲，竟都成為被出征的對象。

黃珊珊提及，王世堅是她當年在議會時期的好朋友。她從來沒想過，一個堅守台灣價值、為民進黨付出這麼多年的他，有一天也會被說成「中共同路人」。

黃也強調，王說的沒錯，民進黨當年能在血淚中茁壯，台大扮演關鍵的角色，不能質疑台大的學術地位，以及台大捍衛學術自主的價值，王世堅的一番話，也是一個數十年忠貞黨員沉痛的肺腑之言，同為台大校友，作為他的好友，她呼籲民進黨好好找回良心，不要低估人民的思辨能力，更不要用各種手段，來限縮、排擠他們的言論空間。

而民眾黨北市議員參選人陳宥丞也發臉書力挺王世堅，表示王是曾在反服貿現場死命捍衛抗議學生安全的人，並表示，民進黨為了選舉，根本沒有是非，什麼事都做得出來。陳宥丞也大酸難道總統出馬就能讓錯的變對的，假的變真的？