三星今天（10日）的2022 Galaxy UNPACKED發表會中，發表了全新的Galaxy Z Fold4及Galaxy Z Flip4，因著三星自2019年已推出了摺疊手機，一直以來收集了不少使用者的意見，以上一代的Galaxy Z系列來說，Galaxy Z Fold3的使用者最期待的就是能擁有更佳的相機畫質，同時也愛以大螢幕來使用多重視窗等實際的功能，而Galaxy Z Flip3的使用者，則最愛輕巧尺寸的特色，但也最希望電池續航力再延長，以及封面螢幕拍攝時能預覽真實的拍照結果。

三星全新的Galaxy Z Fold4首度支援「AI防手震變焦」功能，當放大至20倍時即會自動開啟。( 石智中攝）

因此今年三星就回應了使用者的訴求，特別在相機、續航力，以及在摺疊手機特有的封面螢幕及多重視窗等功能上，提升了各方面的軟硬體應用。在全新的Galaxy Z系列上，兩機均在相機上進行了升級。Galaxy Z Fold4就直接採用了主打拍攝的S22系列鏡頭組合，廣角鏡頭自1200萬像素提升為5000萬像素，遠距鏡頭配備1000萬像素相機，並支援3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦，及1200萬像素超廣角鏡頭，進光量提升23%，夜拍細節更清晰，封面螢幕相機為1000萬像素，內頁螢幕下鏡頭則為400萬畫素，更首度支援「AI防手震變焦」功能，當放大至20倍時即會自動開啟。

三星全新的Galaxy Z Flip4 在封面螢幕預覽上新增支援實際比例，按兩下即能在封面螢幕看到拍攝全構圖畫面，更首支援人像模式拍攝。（石智中攝）

三星全新的Galaxy Z Flip4 內頁螢幕則搭載1000萬畫素鏡頭，不管怎樣手持、放置，都能輕鬆拍攝。（石智中攝）

而Galaxy Z Flip4的後置鏡頭則搭載兩顆1200萬像素廣角、超廣角主鏡頭，後置廣角鏡頭感光元件畫素面積由1.4um提升至1.8um，夜拍亮度較前代提升65%，以提升在低光源下拍攝的功能，同時在封面螢幕上也能預覽實際比例的拍攝構圖，更首支援人像模式拍攝，而內頁螢幕則搭載1000萬畫素鏡頭，不管怎樣手持、放置，都能輕鬆拍攝。

三星全新的Galaxy Z Fold4（見圖）及Galaxy Z Flip4，均支援TouchPad可以當作小滑鼠觸控版使用。（石智中攝）

三星全新的Galaxy Z Fold4及Galaxy Z Flip4（見圖），均支援雙指手勢功能，滑動即可快速開啟多重視窗。（石智中攝）

三星全新的Galaxy Z Fold4支援S Pen新增文字擷取功能，透過AI自動分析擷取圖像文字內容、啟動相關應用程式。（三星提供）

另外三星也在摺疊手機打開的Flex模式中，兩機均新增了TouchPad功能，在下螢幕能當中觸控滑鼠般使用，以及雙指手勢功能，只要滑動即可快速開啟多重視窗，在Galaxy Z Fold4上更帶來全新Taskbar，能快速切換APP等直覺功能，在搭配S Pen使用的同時，更能使用全新的文字擷取功能，只要點選文字，即會建議可開啟相關的APP，像點選地址時會打開地圖、點到Email中的時間時則會打開行事曆，以打造類筆電的使用體驗。

在電量上Galaxy Z Fold4具備4400mAh大電池，Galaxy Z Flip4則從上代的3300mAh，提升至3700mAh，兩者均支援25W充電，30分鐘即可充滿50%電力。但就算擁有更多的功能，但三星仍相當重視使用者希望摺疊手機更輕巧的需求，因此此次轉軸也拿掉了一半的零件，打造更纖薄、輕巧的機身。

三星全新的Galaxy Z Fold4封面螢幕比上代寬度增加了2.7mm，內頁螢幕寬度也增加了3mm，升級了螢幕下鏡頭2.0（UDC），讓鏡頭更隱形。（三星提供）

Galaxy Z Fold4封面螢幕為6.2吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，比上代寬度增加了2.7mm，內頁螢幕則為7.6吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，寬度也增加了3mm，同時內頁螢幕不僅採用強度提升45%的超薄可摺式玻璃，更升級了螢幕下鏡頭2.0（UDC），像素密度較前代提升1.4倍，讓鏡頭更隱形，亮度也較前代900nit升級至1000nit，讓實際可視面積更寬闊、更明亮，不過重量卻較前代271g減輕至263g。

三星全新的Galaxy Z Flip4外側機身採用Gorilla Glass Victus+，結合Armor鋁合金材質，內頁螢幕超薄可摺式玻璃亦較前代耐用度提升，強度提升了45%。（三星提供）

至於Galaxy Z Flip4則搭載1.9吋Super AMOLED封面螢幕，以及6.7吋Dynamic AMOLED 2X內頁螢幕，支援120Hz畫面更新頻率與智慧動態調節，並配置Dolby Atmos杜比環繞音效雙喇叭，外側機身採用Gorilla Glass Victus+，結合Armor鋁合金材質，內頁螢幕超薄可摺式玻璃亦較前代耐用度提升，強度提升了45%，同樣擁有IPX8防水等級認證，可是出門遊玩也能輕鬆攜帶的最佳手機。

三星全新的Galaxy Z Fold4， 將推出灰綠色、黑色、米色 3色，定價美金1799.99元起（台幣約5萬4100元起），預計8月26日起於特定市場上市，台灣目前上市時間未定。（石智中攝）

三星全新的Galaxy Z Flip4， 將推出石墨黑、紫、粉金、藍 4色，定價美金999.99元起（台幣約3萬55元起），預計8月26日起於特定市場上市，台灣目前上市時間未定。（石智中攝）

三星全新Galaxy Z Fold4將推出灰綠色、黑色、米色 3色，定價美金1799.99元起（台幣約5萬4100元起）；Galaxy Z Flip4，將推出石墨黑、紫、粉金、藍 4色，定價美金999.99元起（台幣約3萬55元起）；預計8月26日起於特定市場上市，台灣目前上市時間未定。