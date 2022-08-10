一名男網友表示，自己和女友交往不到一年，沒想到卻在推特上發現，在他確診居家隔離時，女友趁機私約「1女7男」，最後兩人因此分手，結果前女友又在酒醉後衝去他家，抱著他哭說自己很後悔，文章曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文透露，自己和前女友當初是固定床伴，因為相處不錯他決定告白而遭拒，數月後變成女方告白，此時他覺得不要發展太快所以拒絕，卻因為女友哭求交往心軟答應交往。

讓原PO沒想到的是，某天他竟然在推特上發現女友的私密照片、影片，原來自己確診居家隔離時，女友偷約「1女7男」多人運動，還跟兩位主辦人出遊。攤牌後女友才坦言，「抱歉讓你失望了」。

原PO坦言，發生此事後，自己嘗試和女友妥協、保持開放式關係，但一周後他發現真的無法接受，雙方協議分手，各自歸還對方的物品、封鎖對方的一切，結果隔天凌晨女友酒醉衝去他家，抱著他哭說自己很後悔，讓他直呼「我真的無法理解」，目前仍對感情產生陰影，甚至得靠精神科藥物進行治療。

對此，許多網友紛紛回應「1女7男，她真厲害，不累嗎」、「維持一個M字很累，急促呼吸很累，一直叫很累，裝作很舒服很累，乾掉摩擦很痛」、「白雪公主7個小矮人，白雪公主一次睡7人，7人～有7根⋯恭喜你脫離苦海！」

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