台大9日上午召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲的論文審定結果，認定其內容多處嚴重抄襲，同時宣布撤銷其碩士學位，這個消息一發出，立刻引起各界議論，林智堅和綠營支持者一致痛批台大處理不公。而總統蔡英文今（10）日晚間又在臉書上發文力挺林智堅「支持智堅繼續努力捍衛自己的人格，捍衛自己的清白」。對此，民進黨前立委沈富雄今日也表示，「蔡英文到底是昏君還暴君？」非常重要，引發討論。

沈富雄今日在黃暐瀚的《17LIVE》直播節目中提到，對於蔡英文力挺林智堅的事情，沈富雄坦言「小英的陽光男孩過度受寵，導致養成林智堅現在的人格」，而沈富雄也認為，蔡英文下令全黨力挺林智堅，是一件「很嚴重的事情」，沈富雄強調，蔡英文總統已經上任六年多了，「這是第一次充分展現蔡總統是怎樣的一個人，她的人格、人品、作風，她下達命令要全黨同志挺林智堅，來為他洗刷冤屈」，這讓沈富雄直呼「這在民進黨黨史上，這是非常重要的一天」。

沈富雄也點出了蔡英文總統這樣做的真相，沈富雄認為，「如果蔡英文真的相信林智堅是清白的，那就是一個昏君；如果蔡英文知道林智堅是不對的，但為了民進黨的勝利，才一路挺他『指鹿為馬』，那就是暴君，跟趙高差不多」，因此沈富雄也強調，「蔡英文到底是昏君還暴君？」其實非常重要，沈富雄也說「我覺得蔡英文不是仁君，也有可能是既昏且暴」。

沈富雄也無奈「哪一個執政黨，去跟全國第一名學府鬥？台大委員會所做的決定，很明快、沒有和稀泥，這個事情太黑白清楚了」，沈富雄最後也說林智堅也是同樣狀況，「若林智堅認為自己沒有錯，那就是可憐；如果林智堅知道這關過不了，會讓他的政治人生結束，還演成這樣，那是可恨」。