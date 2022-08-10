桃園市長參選人林智堅論文抄襲案，台大認定抄襲情節嚴重，撤銷其學位。兼任民進黨主席的總統蔡英文向黨內喊話，請全體黨公職，團結一致，「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。國民黨前台北市議員羅智強認為，民進黨為什麼敢全黨攻擊台大，因為他們相信已經掌握了輿論、掌握了媒體，因此，相信他們可以指鹿為馬、隻手遮天。

針對台大認定林智堅抄襲，羅智強10日在臉書貼文表示，民進黨為什麼敢全黨攻台大，只是單純的護航林智堅嗎？並不完全。更重要的是、民進黨非常傲慢、更自大的相信他們已經掌握了輿論、掌握了媒體，他們相信他們可以指鹿為馬、隻手遮天，所以他們敢全黨攻擊台大。

羅智強接著指出，民進黨認為，只要國家資源在手、權勢利益在手，台大算什麼？照樣輾壓。也因此民進黨為了林智堅，全黨出征台大。就是準備拿林智堅的論文抄襲案，當成一場全民的智力測驗，民進黨認為他們一定贏。因為他們非常瞧不起台灣人民的智商。

羅智強表示，面對這種操控媒體、顛倒是非的執政者，將展開了「野電視」的計畫，嘗試透過一系列的短視評，針砭時局、激濁揚清，突破執政黨用媒體和網軍圈起的資訊城牆，更有系統、更有力量的為民主發聲。