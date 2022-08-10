達德能源集團規劃的達天及又德兩離岸風電計畫，10日在環評大會中進行審查，會議上開發團隊針對前次環評委員提出的生態評估意見，提供詳細的說明與補充，以順利獲得委員肯定通過，達德能源表示，達德相當重視環境，會繼續研擬各項環境影響減輕措施。

達德能源表示，達天風場範圍面積約97平方公里，離岸約50.3公里以上；「又德」風場範圍面積約73平方公里，離岸約38公里以上。兩個風場規劃最大裝置容量皆為700MW，年發電量約為252,000萬度/年，若兩座風場皆完工商轉，預估總共約可滿足120萬戶家庭的用電需求。

過去環評委員對鯨豚與鳥類生態評估提出之建議，經開發單位於本次環評大會上具體補充說明並承諾相對應的減輕對策後，評估內容經環評委員同意確認。打樁期間，開發單位承諾設置4座水下被動聲學監測設施，並搭配4位以上鯨豚觀察員同時觀測750公尺處警戒區及1500公尺處預警區鯨豚活動情形。鳥類保護對策方面，達天與又德風場風機間距留設至少700公尺、葉片間距大於400公尺，以利鳥類迴避穿梭；同時開發單位亦主動規劃於單一風場各設置2套自動連續鳥類監測系統，除可獨立觀測鳥類南北遷移時之飛行路徑外，亦承諾與鄰近風場分享觀測成果、放大鳥類聯合監測的成效。

達德能源董事長王雲怡說，環境生態是我們最重視的議題之一，除了研擬各項減輕對策外，「達天」、「又德」風場比起目前正經環評審查的其它離岸風場案件，更自主規劃最完整的鳥類、鯨豚、蝙蝠環境監測計畫，目的是為了確實掌握施工前、中、後生態環境的變化情形。