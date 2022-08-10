環保署10日進行環評大會，會中審查達德能源達天、又德兩風場環評案，兩風場最大容量分別為700MW，希望能取得環評初審後力拚今年第三季的區塊開發選商，經過閉門會議討論後，要求達德補足海纜上岸避開潮間帶影響鳥類之外，同時也需補足環評書件當中不足部分，與其他風場保持一致標準。

根據環評資料顯示，達德能源預計在彰化外海距岸約38至50.3公里處設置又德及達天兩風場，單機裝置容量採11至15MW ，以單一風場不超過64部風機，單一風場總裝置容量不超過700MW，本計畫將依設計規範進行現地調查及分析，並根據分析結果決定基礎型式，包括單樁式或套筒式。

環評委員會中關心海纜上岸時會經過潮間帶，要求開發單位具體承諾不影響水鳥，因此在最終決議當中，在潮間帶段電纜鋪設，應避開候鳥過境期11月至翌年3月（地下工法除外），並設置聯合鳥類監測系統等保護措施等具體要求。

值得注意的是，面對環評委員的要求，達德在環評內容中相較於其他風場承諾事項不足，因此環評委員列出「達德條款」，要求達德能源在鯨豚觀察員及風機施工過程中必須更嚴謹，與其他鄰近風場保持一致的環評標準。