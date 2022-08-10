藝人曾莞婷外型漂亮、演技精湛，在圈內打拚多年終於擠進本土劇一線女星，副業也經營有成，賺進大量的財富。前年她添購信義區8500萬豪宅，經過裝修後，陸續在YOUTUBE頻道曝光，近日再公開浴室和更衣間，精緻到像五星級飯店。

曾莞婷昨（9日）在YOUTUBE頻道分享豪宅中的私人領域區，一塵不染的大空間裡，擺放小辦公桌處理公事，另一區則裝著半透明展示櫃，專門放置精品包、配件和飾品，這也是她最滿意的擺設，一眼就能挑到每天想戴的物件，解決東西多、難找的問題；上方的吊燈也大有來頭，是感應式的，不需按鍵就能變換明亮度或開關，受到許多好萊塢名人指名，曾莞婷則是該品牌第一位在亞洲合作的對象。

介紹主臥室內的衛浴時，曾莞婷還故作害羞地笑說：「這樣不就都被你們看光光！」衛浴的色系以明亮的白色系為主，小地方再用燈光、異材質等巧思裝飾細節，其中乾溼分離的沐浴間有一小面牆面價格高昂，是特別從國外運回來的馬賽克貼磚，光是約一人寬度的面積，總價就要數十萬，但曾莞婷看完設計草圖覺得很滿意，便同意花下去。

影片曝光後，許多網友都很喜歡曾莞婷的豪宅內部設計，紛紛留言：「室內材質、設計質感真的滿分」、「這樣想天天下班回家」、「每個地方都好讚」。