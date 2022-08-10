台南市仁德區一名就讀幼兒園的女童，9日中午用餐時疑吃飯較慢，遭老師打嘴巴，導致上排1顆門牙脫落，家長除已帶孩子驗傷，今也報警提告老師傷害；台南市教育局指出，獲報後已立即與社會局到該私幼展開調查，要求該名教保服務人員立即停職接受調查，如查證屬實，最重將不得在幼兒園任教。

該名女童家長在臉書發文指出，孩子在學校只是吃飯比較慢，就被老師打嘴巴，打到牙齒掉了，嘴唇破洞流血，家長也怒指，整件事，校方都未主動告知，「都流血了還說只是輕輕抹過去」。 家長也公布女童診斷證明，傷勢包括臉部挫傷合併上排乳牙門牙脫落，上排牙齦腫脤瘀傷，下唇挫傷擦傷。

歸仁警分局表示，目前派出所已受理家長報案，並通報市府家暴防治中心處理。幼兒園則回應，事發在中午吃飯時，目前只知道小朋友吃飯吃到一半，牙齒掉下來，老師稱當時是用手托著女童的臉，問女童「嘴巴有沒有在咬？」但女童沒打開嘴巴，老師才用手背拍女童嘴巴，但沒有很大力，後來有其他小朋友蹲在地上，才知道女童牙齒掉了，至於有無女童說的「被老師打嘴巴」，仍待釐清。

教育局晚間表示，下午一接獲通報已立即與社會局聯合到園調查，並要求該教保服務人員立即停職接受調查，後續如查獲屬實，會依法追究該員責任，最重處以不得在園任教，針對該園涉及園務管理缺失也會依法追究裁罰。

教育局表示，已要求園方保全錄影證據，後續會針對相關事證及到場查獲園務管理缺失，依法論處。有關疑似行為人部分，將由社會局依兒童及少年福利與權益保障法第97條裁處後，由教育局依不適任人員認定委員會決議處置方式。