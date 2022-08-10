林葉亭和兩個兒子。（林葉亭提供）

林葉亭陪邱以太走秀，他先前也勤練吉他。（林葉亭提供）

林葉亭支持兒子邱以太休學的決定。（林葉亭提供）

柴智屏（右）去年帶邱以太到上海。（摘自邱以太IG）

美魔女林葉亭和高人傑育有2個兒子，半年前她大兒子邱以太將經紀約簽給王牌製作人柴智屏的公司「群星瑞智」，邱以太遺傳爸爸和媽媽媽的優良基因，185公分、外型帥氣的他，一出道即受到柴智屏的照顧，目前已是2部電影的男主角。

林葉亭、王彩樺昨晚和柴智屏聚餐，林葉亭透露大兒子邱以太已成為柴智屏旗下藝人，23歲的邱以太原本在美國念服裝行銷經營和管理，念大二時回台到媽媽林葉亭的服裝公司實習，發覺學校學得有限，因此決定休學，這2年在台參與許多時尚活動及品牌走秀，伸展台上架勢十足。

高人傑剛開始很反對兒子的決定，認為要走這行至少要大學畢業，林葉亭則支持，「他知道自己要走的方向，我當然支持，而且他的學費剛好省下來給弟弟用。」

林葉亭被問到邱以太有女友？她連忙問柴智屏「我可以講他有女友嗎？經紀人」，柴笑回「盡量講沒關係，等他以後有粉絲他就不想講了」，據知邱以太有個交往1年多的圈外女友。

林葉亭的小兒子邱以安則在美國念大一，1年學費要價約8萬美金，林葉亭說，「小兒子非常喜歡念書，最近告訴我說他想到澳洲繼續深造念運動醫學，想讀到博士」；「國民岳母」王彩樺則透露接下來將和女兒一起主持節目。