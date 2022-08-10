（巨大集團位於歐洲的匈牙利廠生產順暢，助攻集團7月營收大幅成長。圖／巨大提供） 全球自行車龍頭-巨大集團（9921），受惠代工業務及中國內銷市場買氣強勁，挹注7月合併營收高達91.63億元，年增率32.1％，改寫歷史單月新高紀錄！巨大前七月合併營收突破500億元大關、達到541.66億元，年增10.71％，續創同期新高，營收表現亮眼！另一家整車大廠-美利達集團，7月合併營收32.56億元，年增6.17％；前七月合併營收突破200億元大關、來到201.92億元，年增約1成，續創同期新高！巨大集團表示，巨大在中國各廠的產能已經恢復正常下，加上荷蘭廠及匈牙利廠生產順暢，帶動集團7月營收顯著成長。尤其是捷安特中國內銷表現持續亮麗，7月營收大幅成長4成，也是推升集團7月合併營收年增逾3成的一大助力。在自有品牌銷售方面，巨大集團表示，高階自行車以及電動輔助自行車（E-bike）的需求依舊強勁，但因零件短缺、供貨不及，影響捷安特在歐、美市場的銷售表現。巨大集團上半年稅後純益達36.2億元，年增2.1％，EPS高達9.66元，創同期新高。美利達表示，台灣廠前七月銷售台數41.38萬台，雖然年減13.9％，但因台灣廠主攻歐、美高價自行車與E-Bike外銷市場，平均客單價高，推升台灣廠前七月營收達168億元，年增15.2％，成長幅度較集團整體表現更為亮眼，加上中國內需市場前七月銷售台數年增36.7％、銷售額年增24.8％，推升集團前七月合併營收年增約1成。