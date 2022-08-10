三星看準全球消費者對於真無線藍牙耳機的需求，今年在2022 Galaxy UNPACKED上，就推出了全新升級版的Galaxy Buds2 Pro，主打音質提升，以及智慧功能結合的特色，而且在ANC主動降噪功能上也提升至可隔絕40%噪音，加上體積縮小、電量增加，希望帶給使用者更佳的體驗。

三星全新的Galaxy Buds2 Pro採進階的Advanced Inteligent ANC主動降噪功能，比上一代可隔絕40%噪音以外，更加大了2倍的抗風罩，但耳機體積卻縮小了15%，配戴起來更輕巧又舒適。（三星提供）

全新的Galaxy Buds2 Pro，從上代的16bit升級至極致24bit Hi-Fi高保真音質，希望能給使用者在耳機也能體驗Hi-Fi高音質饗宴，還有360環繞音訊，支援Dolby Atmos從雙聲道提升至多聲道，更是首款搭配3個高訊噪比麥克風的Buds系列，除了進階的Advanced Inteligent ANC主動降噪功能，比上一代可隔絕40%噪音以外，更加大了2倍的抗風罩，但耳機體積卻縮小了15%，配戴起來更輕巧又舒適。

三星全新的Galaxy Buds2 Pro流暢耳機切換功能，升級後可連接指定型號三星電視。（三星提供）

而且此次的Galaxy Buds2 Pro也搶先支援藍牙5.3連線功能，具備IPX7防水防塵等級，而且更升級成除了能與手機、平板、電腦連線外，更能連接指定型號的三星電視，就算在看電視中途有電話，也能透過耳機切換功能直接一按即接聽，耳機充電盒的電池也從上代Galaxy Buds Pro的472mAh，提升至515mAh，以帶來更長的聆聽體驗。

三星全新的Galaxy Buds2 Pro共推出石墨黑、白、紫 3色，採霧面設計，定價為美金229.99元起（台幣約6910元起），預計將於8月26日起於特定市場上市，台灣目前上市時間未定。（石智中攝）

全新的Galaxy Buds2 Pro共推出石墨黑、白、紫 3色，採霧面設計，定價為美金229.99元起（台幣約6910元起），預計將於8月26日起於特定市場上市，台灣目前上市時間未定。