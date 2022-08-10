在今年三星2022 Galaxy UNPACKED當中，三星再度發表全新的Galaxy Watch5系列，為了滿足現今消費者對於輕巧、健康等智慧手錶需求，此次特別推出了針對想紀錄及監察身體健康數值的Galaxy Watch5， 以及全新針對專業、高強度運動市場的Galaxy Watch5 Pro的新產品線，後者更是搭載了進階的運動功能，讓運動愛好者也能多一支新的智慧手錶選擇。

三星全新的Galaxy Watch5 系列就搭載了Exynos W920 雙核心5奈米處理器，還有升級版的內建三合一BioActive感應器，比上一代更貼合手腕，測量數值也更精準。（三星提供）

三星全新的Galaxy Watch5 系列具備了睡眠習慣監測、分析等功能，更能以SmartThings去控制家中的智慧家電，以打造最佳的睡眠環境。（三星提供）

今年的Galaxy Watch5 系列就搭載了Exynos W920 雙核心5奈米處理器，還有升級版的內建三合一BioActive感應器，比上一代更貼合手腕，測量數值也更精準，而為了使用者對健康監測的需求，因此也具備了睡眠習慣監測、分析等功能，更能以SmartThings去控制家中的智慧家電，以打造最佳的睡眠環境，延續上一代推出的身體組成分析BIA功能，更有鍛鍊後即時追蹤恢復狀態，方便使用者能夠在運動後，能有補充水分等提醒。

三星全新的Galaxy Watch5 Pro，就推出45mm單一尺寸，藍寶石玻璃鏡面錶面為莫氏硬度9、29GPa，比上代系列的硬度提升了2倍，更採鈦金屬邊框，似鋁製的硬度也提升了5倍。（三星提供）

另外兩款均升級採用了藍寶石玻璃鏡面，錶框採磨砂處理，搭配虛擬錶圈，更能提升耐用度之餘，電力也有所提升，充電速度比上代提升了30%，還全新加入了快充功能，Galaxy Watch5 快充30分鐘即可達45%電力，而Galaxy Watch5 Pro則可快充30分鐘即能充滿35%電力，讓手錶全天候不斷電。

三星全新的Galaxy Watch5 Pro新增了追蹤返回路線功能，讓戶外運動者透過GPS定位走過的路線，方便能在迷路時以沿途返回。（三星提供）

三星全新的Galaxy Watch5 Pro，新增了支援匯入GPX格式的戶外專屬功能，使用者能下載好路線文件到手錶上，以手錶作指向導航。（三星提供）

此次全新推出的Galaxy Watch5 Pro，就推出45mm單一尺寸，藍寶石玻璃鏡面錶面為莫氏硬度9、29GPa，比上代系列的硬度提升了2倍，更採鈦金屬邊框，似鋁製的硬度也提升了5倍，錶帶更特別打造成好穿戴的D型磁扣運動錶帶，以符合高強度運動需求的使用者。還特別新增了支援匯入GPX格式的戶外專屬功能，使用者能下載好路線文件到手錶上，像登山路線、路跑地圖等，更能以手錶作指向導航，全新的追蹤返回路線功能也能讓戶外運動者，透過GPS定位款過的路線，方便能在迷路時以沿途返回，LTE版更不需搭配手機即能直接連網使用，加上590mAh的電池，在開啟GPS模式時也能維持20小時的續航力，野外運動更安心。

三星全新的Galaxy Watch5推出了40mm及44mm兩個尺寸，採鋁合金邊框，藍寶石玻璃鏡面錶面為莫氏硬度8、24GPa，比上代硬度提升了60%。（三星提供）

至於Galaxy Watch5 就一樣推出了40mm及44mm兩個尺寸，採鋁合金邊框，藍寶石玻璃鏡面錶面為莫氏硬度8、24GPa，比上代硬度提升了60%以外，電池上也同步升級，電池容量增加了13%，40mm版本從247mAh提升到284mAh、44mm版本則從361mAh提升到410mAh，多色選擇，內建了三合一BioActive感應器能隨時監測身體數值，加上輕巧、流線型的設計，更能滿足日常使用需求。

三星也同步推出了Galaxy Watch5系列的最新One UI Watch4.5介面、Wear. OS 3.5作業系統，支援QWERTY全鍵盤輸入等功能。（三星提供）

三星也同步推出了Galaxy Watch5系列的最新One UI Watch4.5介面、Wear. OS 3.5作業系統，支援QWERTY全鍵盤輸入，還有支援雙SIM卡功能，能在Galaxy手機上設定首選SIM卡並同步至手錶當中，在手錶上即能簡單得知正在使用的SIM卡為哪張，更能使用「動作執行時間」執調整暫時性功能，所有協助設定都在同一選單中，不必再在複雜的設定中尋找設定功能。

三星全新的Galaxy Watch5 推出了藍牙與LTE版本，40mm推出了石墨黑、銀、粉金 3色，44mm則推出了石墨黑、銀、藍 3色，定價為美金279元起（台幣約8380元起），8月26日起於特定市場上市，台灣目前上市時間未定。（三星提供）

三星全新的Galaxy Watch5 Pro同樣推出了藍牙與LTE版本，45mm單一尺寸，共黑、灰 2色，定價為美金449元起（台幣約1萬3490元起），8月26日起於特定市場上市，台灣目前上市時間未定。（三星提供）

Galaxy Watch5 推出了藍牙與LTE版本，40mm推出了石墨黑、銀、粉金 3色，44mm則推出了石墨黑、銀、藍 3色，定價為美金279元起（台幣約8380元起）；Galaxy Watch5 Pro同樣推出了藍牙與LTE版本，45mm單一尺寸，共黑、灰 2色，定價為美金449元起（台幣約1萬3490元起），8月26日起於特定市場上市，台灣目前上市時間未定。