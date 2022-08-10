民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，台大認定情節嚴重，建議撤除學位，總統蔡英文更下令全黨「挺堅」，強調「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。不過，台大校友、精神科醫師沈政男卻認為，台大的審定結果不只是管中閔的復仇，更是再一次嚴正告誡政客：「不要染指大學自主與學術獨立」。

沈政男今（10）日在臉書發文，表示自己已經讀完林智堅、余正煌與陳明通3人的論文，余正煌與林智堅的研究架構雷同，絕非獨立創作，重點是誰先提出架構，且必須有充分的證據，沈政男說，「林智堅的證據是一封陳明通回覆給他的電郵，但能不能證明他是研究架構的原創者？台大的回答是否定的」。

至於內文，沈政男表示，顯然林參考了余的論文，並把可用的部分改寫成自己的內文，且因余的論文較早提交校方，等於先行出版，林智堅後來理所當然要解釋為何內文會如此雷同。

沈政男表示，要證明別人抄襲初稿其實非常不易，因為沒有可信的第三者認證機制，但已出版的定稿就截然不同，「白紙黑字印出來，押了日期，先來後到非常清楚，這也是研究與創作領域公認的『先出版先贏』原則」。

而林智堅被判定抄襲後說：「不管有沒有學位，都不影響選舉」，沈政男則認為，民進黨的看法亦同，他回憶，2018年「台大拔管事件」民意沸騰，民進黨仍決定硬幹，認定選票是王道，只要過了選舉，絲毫不管大學自主與學術獨立，只不過因同年底地方選舉民進黨大敗，管中閔才得以就任台大校長，「現在看起來，頗有歷史重演的味道」。

而究竟「論文門」究竟會不會影響民進黨選情，沈政男認為，接下來民進黨會拚命做民調，「若還有贏面，就不會換人」。沈政男最後結論，管中閔如今終於一吐怨氣，「這不只是個人的復仇，也是再一次嚴正告誡政客：不要染指大學自主與學術獨立」。