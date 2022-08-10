誰不乖乖挺小智？民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，昨(9日)經台大核定後撤銷其國發所碩士學位；消息甫傳出時綠營不少人各有反映，有力挺者、也有切割者，直到黨主席、總統蔡英文今(10日)表態力挺，才消滅了雜音。有網友整理了「綠營跳船切割名單」，並列出評論摘要，讓網民們看了笑翻，直呼：「目前核心價值就是硬幹到底」。

網友在PTT分享爆卦文：「林智堅論文案綠營跳船/切割名單」，他從臉書看到一份撤銷學位確定後的輿情整理，整理出綠營跳船切割名單：「台北市議員苗博雅：拿林智堅個人去跟整個台大的社會公信力對撞，輸贏本身太明顯了，中間選民一定是看台大。立法委員陳亭妃：林智堅要好好面對，蘇宏達雖然有些狀況，但台大畢竟是委員制進行論文抄襲判定。」

還有暖男其邁跟阿中部長：「高雄市長陳其邁：應由學術來做獨立判斷，也應該由林智堅本人出來說明。至於此案會不會影響選情，應由當地的選民來做判斷。台北市長參選人陳時中：學倫是一件專業的事情，那專業的事情就在體制內去解決。上報總主筆陳嘉宏：選民很在意林智堅有沒有坦誠，又如何面對危機，絕不該只透過記者會喊冤向同溫層取暖。」

有被稱為民進黨「唯二良心」的當紅民代：「立委委員高嘉瑜：林智堅論文案恐釀北北基桃竹選情「一屍五命」，誠實面對就是最好的上策。台北市議員王世堅：如果說台大是中共同路人，那大家就一起當中共同路人吧，我們大家都認同台大，不是嗎？有必要為了一個人的疏忽錯誤，就扭轉我們台灣的價值嗎？」

也包括幾位非主流的知名綠營人物：「前立委鄭寶清：我希望論文不是抄的，保住一個人？還是保住民進黨？（不過發文後疑似受到壓力，又遭林智堅支持者砲轟，目前已將文章刪除。）前立委林濁水：真的決定站在台大對立面，非叫民眾在民進黨和台大之中，二選一不可了嗎？深綠醫生潘建志：希望民進黨還有清醒的人，止血越快傷害越小，林智堅應該退選，陳明通也應該致歉並辭去台大教職。」

鄉民笑翻推文：「路燈還夠用嗎，有沒有路燈概念股」、「苗苗很棒，苗苗跑了」、「路燈名單」、「10月全部歸隊含淚站台力挺」、「陳時中不是又跳上車了」、「路燈+10」、「路燈上好多晴天娃娃」、「路燈需求大增」、「明天就改口了，畢竟EE都開大了」、「時鐘怎麼可能跳車，他是命運共同體」、「鄭寶清貼文又回來了」、「塔綠班的吊路燈名單持續更新ing」、「指鹿為馬不肯承認是馬的大臣後來都怎樣啦？呵呵」、「EE心眼很小的，小心...」、「目前核心價值就是硬幹到底」、「吊起來」。