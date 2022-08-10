民進黨桃園市長參選人林智堅國發所碩士論文，遭台大認定抄襲，並撤銷碩士學位。兼任民進黨主席的總統蔡英文向黨內喊話，請全體黨公職「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。前民進黨立委郭正亮表示，蔡英文在觀望爆炸落塵有多大，而觀察的指標並不是桃園和新竹，而是台北市。接下來林智堅一定打「藍綠對決」，甚至打成統獨對決；加上地方還有政黨盤、桃園市長鄭文燦的盤，因此，民進黨認為即使輸，也不會輸得很難看。

郭正亮10日在《國民大會》節目中，這件事的評估基準，總統府新聞說，當初國民黨「換柱」，朱立倫是比洪秀柱強，結果還是受重傷。而綠營裡面還是有一些人挺林智堅，所以還是會實質分裂。這是3個禮拜前，基本上「換堅」會分裂，不換還可以鞏固內部團結。

郭正亮接著表示，現在台大已經對林智堅「判刑」了，而蔡英文則在觀望爆炸落塵有多大，而觀察的指標並不是桃園和新竹，而是台北市。如果陳時中的民調明顯受影響，民進黨中央就會考慮；但如果受影響的是桃園及新竹，那就沒辦法了。

郭正亮指出，台大學倫會判林智堅「有罪」，林智堅要打行政訴訟，所以論文門選前不會有結果。接下來林智堅一定打「藍綠對決」，甚至於打成統獨對決。至於地方的實際狀況，有政黨盤、桃園市長鄭文燦的盤，因此，他們認為即使輸，也不會輸得很難看。