樺漢（6414）10日重訊宣布，旗下持有27.6％的重要子公司KontronAG董事會通過出售部分IT Service業務，交易價格約4億歐元，交易對象為法國上市公司預計Kontron AG處分利益1.92億歐元，換算新台幣約59.34億元。

樺漢指出，為更進一步深耕IoT技術領域發展，並基於策略性考量，子公司Kontron AG將出售不包括奧地利、羅馬尼亞及匈牙利市場的IT Service業務，交易相對人為VINCI Energics S.A，為法國上市公司，主要從事全球資通訊技術，旗下包括Axians品牌等。

樺漢表示，Kontron集團出售部分IT Service業務去年貢獻營收約3.38億歐元，EBITDA為4,100萬歐元，本次交易價格為4億歐元，尚待交易雙方主管機關反壟斷審查通過。

Kontron集團執行長Hannes Niederhuser表示，本次協議簽署為Kontron深耕IoT市場的重要里程碑，即便擬出售的IT Service業務於2022年營收約為3.8億歐元，預計2023年獲利將顯著提升，藉由IoT利基市場的利潤優勢及該領域供購活動，2022年營運目標預計達11.2億歐元、維持EBITDA大於10％目標。

樺漢目前持有Kontron集團27.6％，公司考量Kontron集團規劃轉型至毛利率更高的IoT產業，未來獲利能力將有所提升，且出售資產取得現金將有助於改善Kontron財務結構，對子公司Kontron集團本次出售案樂觀其成，並給予支持。