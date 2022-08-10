民眾黨新竹市長參選人高虹安10日於真福地福德宮舉行地方說明會，提出4大老人福利政見，包括提升日照中心和關懷站品質量能、升級敬老愛心卡 、完善弱勢長者社會福利，並承諾當選後，要發放弱勢長者營養金。

高虹安10日行程滿檔，下午先到都城隍廟團拜，緊接著在真福地福德宮舉行地方說明會，再馬不停蹄前往內天后宮參拜。

高虹安與市議員李國璋舉辦基層建設座談會，在新竹市街頭開講，高虹安提到搬來新竹這1年來，穿梭在大街小巷，雖然大家都說新竹市最有錢、繳稅多，但她認為新竹人的生活「好還可以更好」。

在說明會上，高虹安提出老人福利政見，包括在4年內提高日照中心和照顧關懷站品質和量能，也會在財政許可下續發敬老金，更要升級敬老愛心卡，除了規劃增加 20％點數外，將適用範圍變得更廣，可以用來搭乘大運輸工具，讓長輩手中的敬老卡更好用。

另外，高虹安也承諾，若當選還要發放弱勢長者營養金，她說有些弱勢獨居長輩自己在家很難煮飯，因此將愛心敬老卡內每個月額外加值1000點，與各大便利超商與可使用悠遊卡的飲食店合作，讓長者可以吃得營養健康。

除老人福利政見外，高虹安也提出提升公托、準公托量能和私幼品質等政見，以及生育補助計畫、0-6歲市府國家一起養計畫等，她說學童教育政策很重要，不只照顧長輩們，也幫忙減輕兒女負擔，幫忙照顧孫子。

「老人心安，少年仔才會安心」，高虹安強調，若當選後一定會實行這些政策，絕非空口說白話，盼未來不只能照顧到長輩們，也能讓年輕人安心打拼事業。