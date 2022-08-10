被稱為「性感歌后」、「拉丁小天后」的美籍古巴裔歌手卡蜜拉卡貝羅（Camila Cabello），身材火辣擁有一票死忠粉絲，她與歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）曾愛得轟轟烈烈，卻於去年底宣布結束2年感情，令不少粉絲感到錯愕，近期卡蜜拉被爆出已經有了新戀情，新男友身份遭起底是是交友平台「Lox Club」的CEO 奧斯汀凱維奇（Austin Kevitch）。

據外媒報導，卡蜜拉和奧斯汀被目擊一起出現在咖啡廳吃早餐，目擊者提到：「他們在一起非常甜蜜，看起來很開心。」被拍到的照片中，卡蜜拉穿著藍底白花的洋裝，頭髮隨意綁起，腳上是平底的黑色涼鞋，整體風格輕鬆隨意，奧斯汀則穿著白色上衣和綠色短褲，打扮相當休閒，兩人吃早餐期間，卡蜜拉朝男友臉上一吻，奧斯汀也嘟起嘴回應，相處十分甜蜜，似乎還在熱戀期當中，離開時兩人被拍到十指緊扣的畫面。

這不是第一次拍到兩人同框，今年6月時就有人目擊兩人一起散步，根據外媒推測，可能是尼可拉斯葛拉辛 (Nicholas Galitzine)介紹奧斯汀給卡蜜拉，尼可拉斯與卡蜜拉一起拍過電影《灰姑娘》，而奧斯汀與尼可拉斯是摯友。

Camila Cabello confirms new romance with exclusive Lox Club dating app CEO Austin Kevitch as they share a kiss during FIRST outing together... after her split from Shawn Mendes



Austin rested his hand on top of his girlfriend's knee as they sat close enjoyed a bite to eat pic.twitter.com/3ij5r1uxni — Lilian Chan (@bestgug) August 8, 2022

擁有高人氣的卡蜜拉以一首《Havana》爆紅，IG有超過6千萬粉絲追蹤，去年更擔綱《灰姑娘Cinderella》真人版電影的女主角，不過近年來頻因身材發福登上媒體版面，對此她也大方回應，「我們是真正的女人，身上有曲線，有橘皮、妊娠紋和脂肪很正常」。