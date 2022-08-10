54歲伊能靜是演藝圈著名美魔女，保養得宜的她，不僅維持凍齡美貌還有姣好身材，今(10日)她驚喜曬出和兒子小哈利的合照，母子同框宛如姊弟，讓網友都驚艷不已。

目前人在紐約的伊能靜，今在小紅書透露，「姐姐最近和恩利、Danny還有一個神秘嘉賓？會共同出席一場青年論壇」，並曬出和兒子小哈利的合照，只見他穿上男裝、帶著眼鏡，頗有藝術氣質。

伊能靜曬和兒子哈利合照。(圖／取自伊能靜小紅書)

而伊能靜則是穿T恤、戴著鴨舌帽，打扮休閒卻減齡不少，讓網友看了都驚呼「根本像姊弟」、「她為啥能這麼年輕」、「帥哥美女組合無敵了」、「把兒子熬成男友的即視感」。

伊能靜和前夫「 哈林」庾澄慶育有一子小哈利，從小才華洋溢的他，長大後也相當做自己，熱愛以女裝扮相示人，去年到美國深造，就讀藝術相關科系，並開通微博，用「庾恩利」身分出道，他也時常曝光自己的藝術作品，包括首度執導的MV，看來遺傳爸媽的好基因，也讓人相當期待他未來的發展。