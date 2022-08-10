三星今（10）日發表新一代旗艦摺疊機系列Galaxy Z Fold 4、Z Flip 4，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，摺疊機原本認為偏單一特殊族群，但根據前一代（Z Fold／Flip 4）的銷售經驗，其實有更寬廣的TA，可謂「男女通吃」，下半年也樂觀看待台灣手機市場，盼持續保持正向能量。

根據研調機構Counterpoint Research預估，2022年摺疊手機出貨量將較2021年900萬台倍增至1800萬台、2023年甚至將成長至3000萬台。研調機構Strategy Analytics亦進一步預估 ，摺疊手機總銷量將在2025年達到7500萬台。

根據研調機構DSCC報告指出 ，2022年第1季全球摺疊智慧手機出貨量年增571％、共222萬支，而三星佔據近74％市佔，高居首位。

觀察台灣整體智慧型手機市場，2021年對比2020年，整體銷量減少10％、銷額小幅成長；今年上半年對比去年同期，整體市場銷量減少4％、銷額減少9％。然而，台灣三星逆勢成長，2021年台灣三星整體手機銷售較前年達成雙位數成長；今年上半年對比去年同期，銷額增加將近16％、銷量成長14％。

陳啟蒙表示，關鍵即在於旗艦機的操作：既有S系列結合S Pen滿足星粉需求，加上摺疊機魅力，發揮綜效。

台灣三星原預估Z Fold3 TA多為男性、Z Flip4偏女性為主，然而最後實際銷售Z Fold3男性佔比僅佔7成、Z Flip3男則有4成之高，可見摺疊機原本認為偏單一特殊族群，其實有更寬廣的TA，可謂「男女通吃」；此外在實際使用後，發現摺疊應用的便利性，7成Z系列使用者願意日後持續使用摺疊機，創造口碑效益。

陳啟蒙表示，上述兩因素加上此次新機硬體有符合消費者期待的升級，讓三星樂觀看待今年的摺疊市場，並將更著重溝通「為何而摺」，期望提升民眾對摺疊機的認知度。

因過去Z Fold2、Z Flip機型定位為精品手機操作，基本盤較小，消費者對摺疊機認知度還未普及，較難在去年展現戲劇性的成長，但也代表還擁有很大的市場空間。去年行銷投資規畫於上市前7個月，今年將更集中宣傳資源，提升消費者對摺疊機的認知。