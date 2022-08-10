民進黨桃園市長參選人林智堅被台大認定論文嚴重抄襲，撤銷碩士學位。由於去年也發生高雄市議員李眉蓁的論文抄襲事件，引發學術界不滿。許多公私立大學教授及碩博士研究生今（10）日發起連署，提出4點要求。連署書的新聞聯絡人、台大台灣文學研究所博士班研究生吳嘉浤痛批，總統蔡英文是公開施壓，希望民進黨裡面還清醒的人能夠阻止這台失智列車。

連署聲明表示，藍綠陣營的論文風暴使不肖學者和大學與政客勾結的醜陋現象一再浮上檯面，他們深感痛心。為防止政治人物利用其權勢和不肖學者進行利益交換，破壞學術倫理的腐敗現象，他們也提出4點呼籲。

一、中華大學與台灣大學應藉學術倫理審查機會，從嚴自清兩校的官學交易、破壞研究倫理的弊端，重建校譽，並防止醜聞再現。二、民代或首長參選人於參選登記時、政務官於受任時，應提供論文全文電子檔於「台灣博碩士論文加值系統」供公眾下載。三、教育部應儘速建立吹哨人保護、獎勵和免責制度，以期待弊案有被揭露的一天。四、教育部應該對「抄襲門現象」訂定出學術倫理指引，以防止弊端。

連署新聞聯絡人吳嘉浤在PTT發文表示，連署書是網路上一群研究生和學者的自發性活動，在台大結果前就已開始連署，希望論文門能夠真的改革學術倫理的問題，本來想累積人數後呼籲台大、中華公正審理，想不到台大動作這麼快。

吳嘉浤指出，目前剩下中華大學的結果，但並不是很樂觀，「連蔡英文總統都直接公開施壓，無視學術界的專業，要全黨力挺林智堅，真的是最糟糕的示範。因此我也希望大家作為大學的一分子，也可以一起來連署，希望能持續給予中華大學和民進黨一些壓力，也才能讓民進黨裡面還清醒的人能夠阻止這台失智列車」。