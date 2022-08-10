中國大陸近期頻對台進行圍島式軍演，台海局勢緊張。對此，台南市長黃偉哲今（10）日就在臉書上PO文喊話，強調「感謝國軍堅守前線，全力守護國家安全！」更喊出了「守中線、守領海、守主權」的必要，直言「不讓國家安全受到任何威脅」，引發討論。

黃偉哲今日在臉書上表示「感謝國軍堅守前線，全力守護國家安全！」隨即更拿出蔡英文總統日前提及的言論，「在這關鍵的時刻，我們的國軍，都用最高的警戒程度，沉著冷靜面對挑戰，展現平日精實的訓練成果，戮力守護家園」，黃偉哲指出「我們不挑釁，不升高衝突，但絕對會全力維護現狀」，黃偉哲還強調「守中線、守領海、守主權」，不讓國家安全受到任何威脅，也向民眾呼籲「一起做國軍最堅強的後盾！」。

此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛留言表示「辛苦你們，有你們真好！」、「辛苦了」，甚至也有網友到國防部粉專的影片下方留言「謝謝你們守護著台灣！」、「感謝國軍， 國軍加油！」、「國軍辛苦了，加油」、「國軍永遠的忠誠，全台子民都是國軍的後盾」、「有國軍的捍衛、人民放心，人民才能安逸過每個佳節，您們的辛苦是日夜守護，而人民更該禮敬國軍，由衷感謝您們了」。