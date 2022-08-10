不少民眾想把握夏日時光盡情暢遊一波，第一銀行為滿足客戶的旅遊需求，即日起至8月31日止推出「薪轉夏日祭」活動，讓薪轉戶相揪搶好康，完成夏日限定任務可共享12萬LINE POINTS外，更同步推出2.68％美元優利定存，提供薪轉戶升息小確幸。

另為傾聽客戶心聲以持續優化體驗，加碼推出「薪轉許願池」活動，8月31日前只要許下對「薪轉戶專區」功能的心願，即可參加現金50元好禮抽獎。

想參加「薪轉夏日祭」活動的第一銀行薪轉戶，只要啟用第一銀行LINE官方帳號個人化服務並登錄活動頁留下簽到資訊，即可參加多重寵粉活動。第一重限定「薪」朋友，只要是尚未登入過第一銀行「薪轉戶專區」並於活動期間首次登入者，前2,001名早鳥幸運兒「免抽」即可獲得LINE POINTS 30點。

第二重瞄準民眾夏日旅遊需求，邀請薪轉好友解鎖多項夏日限定任務，包括首次申辦iLEO數位帳戶、透過網路投保旅平險等商品，或以網銀換匯達指定金額，完成越多任務享越多抽獎機會，最高可拿LINE POINTS 500點。除了抽獎機會外，iLEO數位帳戶還可享最高新臺幣42萬元1.2％活儲優利（須搭配夢想帳戶完成指定條件）及匯率優惠，讓客戶免出門即可線上開戶、投保、換匯。

第三重搭配升息熱潮，第一銀行加碼推出「美利好薪情」薪轉客戶專屬美金定存，即日起至8月31日止，於活動網頁點選「我要承作」按鈕，透過iLEO數位帳戶以新臺幣換匯轉存美元定存，即可享3個月年息2.68％專案利率（定存金額為100至1萬美元），以及匯率4分減碼優惠，讓客戶在炎炎夏日依舊可以擁有美「利」好「薪」情。

第一銀行表示，在「薪轉戶專區」即將邁入3周年之際，為了持續優化便捷的數位服務，特別舉辦「薪轉許願池」活動，邀請薪轉戶填答問卷即可參加好禮抽獎，有機會獲得現金50元（共1,000名）等好禮；未來也將以落實客戶需求為目標，持續優化專區功能及介面，並提供更貼近「薪」生活的多元服務與優惠，致力成為客戶最重要的「財富管理管家」。

第一銀行薪轉戶立即登錄「薪轉夏日祭」活動網頁，只要線上動動手指，就能樂享夏日專屬小確幸。