加密幣市場寒冬已至！全球三大加密幣交易平台之一Coinbase Global於9日發布第二季財報，結果慘虧逾10億美元，為連續第二季陷入虧損。

Coinbase表示，第二季淨損11億美元、平均每股虧損4.98美元，遠遜於市場預期的每股虧損2.47美元，至於上年同期則是獲利16億美元、每股盈餘6.42美元。此外上季營收也較一年前的22億美元遽減到8.08億美元。

Coinbase是美國最大加密幣交易所，若以成交量來看，也是名列全球前三大加密幣交易平台。由於它是加密幣領域中少數幾個公開上市公司之一，因此它的財報也成為外界用來觀察這個不透明市場的重要線索。

自從去年11月起，加密幣市場就湧現一波波拋售潮。包括Celsius Network與Voyager Ditital等業者由於不堪加密幣一路暴跌，已經聲請破產重整。此外還有逾20家規模較小的交易所也已關門。本周稍早兩家上市公司Galaxy Digital與Marathon Digital發布第二季虧損也都比一年前擴大。

第二季業績堪稱是加密幣短暫歷史上最糟的一季。真正危機開始於5月初，當時TerraUSD與Luna等穩定幣出現崩盤，它所引發的市場動盪很快蔓延到其他高知名度的加密幣業者、導致這些公司必須裁減員工、停止併購與禁止客戶停領資金。加密幣市場總市值在第二季蒸發56％。

Coinbase在2012年成立後就成長迅速，它把自己定位為散戶可自由買賣加密幣的平台。該公司在2020到21年市場多頭時曾經獲利豐厚，不過成長太快也讓它在市場陷入空頭時格外脆弱。

數據顯示，Coinbase上季每月活躍用戶數已從去年第四季1,120萬高峰暴跌到900萬，這對Coinbase是一大打擊，因為它的營收依然大幅倚賴交易費用。Coinbase上季營收大減逾6成，其中交易營收高占總營收的82％。