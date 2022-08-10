債券和股票市場歷經了2季的急劇下跌，已經有投資人在問：投資的時機快到了嗎？施羅德投信投資長莊志祥的答案是「再等等」。

根據施羅德的計量模型，目前經濟週期正在步入「減緩」階段，若全球供應鏈瓶頸無法盡快緩解、勞動力市場持續緊張，則工資上漲將進一步提高生產成本，導致由成本推升的通貨膨脹。

莊志祥認為，主要的潛在風險仍為停滯性通膨，為了了解情況發生並應對，施羅德假設了五種情境，其中有四種假設與生產力下降有關，三種假設下的通膨率會更高。最大的風險是消費衰退，然後其次為成本推升通貨膨脹。

莊志祥表示，在股債配置上，對全球股市展望維持負面。但團隊將大陸股市展望維持中立，並建議需擇時布局。

此外，根據施羅德的模型，莊志祥認為美國10年期公債目前的價格合理，但考慮通膨後的實質利率仍然偏低，目前仍太早預期利率觸頂之時點。另外，團隊將整體大宗商品的展望下調至中立，因為有跡象顯示能源價格處於高檔，導致需求開始減少。

對於歐洲，我們預期此區的經濟將持續疲軟，因此，下調了2022年和2023年的經濟成長率至2.5％和1.9％，同時下調明年的通膨率從6.6％下調至2.4％。目前歐洲經濟與通膨前景主要都將取決於禁運俄羅斯石油的實施進度。排除食物及能源價格的核心通貨膨脹率同樣處於高檔。鑒於我們預估歐洲央行將從7月開始升息，存款利率預期將上調至0.50％，而主要再融資利率則將上調至1.00％。

新興市場方面，像大陸，其政府持續實施的防疫清零政策將再次阻礙經濟復甦。雖然預計政策將有條件放寬，但我們已將2022年大陸經濟成長預估大幅下調至3.5％預期，而2023年將小幅復甦至5.5％。同時我們認為其他新興市場的經濟成長也將減緩。

莊志祥表示，我們認為主要的潛在風險仍為停滯性通膨，為了了解情況發生並應對，我們假設了五種假設情境。在我們所提出的五種假設情境中、有四種假設與生產力下降有關，三種假設下的通膨率會更高。根據我們認為不同假設情境會發生的機率，其中最大的風險是消費衰退，然後其次為成本推升通貨膨脹。而大陸持續清零封鎖和俄烏戰爭加劇的風險則相當，但俄烏戰爭轉為減緩的可能性較低。因此我們認為目前全球經濟成長存在較高的潛在風險。

莊志祥表示，在股債配置上，對全球股市展望維持負面。在通膨持續上升且央行態度轉向鷹派的背景下，市場開始擔心經濟成長將會減緩，這直接影響了投資人的情緒，但團隊將大陸股市展望維持中立，並建議需擇時布局。因為大陸在防疫上的清零政策及封城措施導致供應鏈出現斷鏈的情況，若各大城市可逐漸復工復產，有望緩解供應鏈瓶頸。

莊志祥表示，考慮到停滯性通膨發生的可能性，我們對債信市場持謹慎態度，市場展望維持中立。然而，資產價格近期有所改善，意味著市場上的一些負面情緒及擔憂似乎已被消化。根據我們的模型，我們認為美國10年期公債目前的價格合理，但考慮通膨後的實質利率仍然偏低，目前仍太早預期利率觸頂之時點。另外，團隊將整體大宗商品的展望下調至中立，因為有跡象顯示能源價格處於高檔，導致需求開始減少。